Быстро мчался – навсегда обломался

Адреналин или безответственность: в чем причины аварий на дорогах страны?

Тяжелая авария произошла 12 июля в Гарадагском районе на 21-километре автомагистрали Баку-Газах.

Как сообщили «Зеркало» из пресс-службы Бакинского Транспортного Агентства, пассажирский автобус маршрута 149 столкнулся с грузовым автомобилем. В результате аварии более десятка человек получили травмы различной степени тяжести, одна женщина скончалась.

В пресс-службе также отметили, что по предварительной версии, авария произошла по причине того, что водитель грузовика под государственным номером 90-OJ-802 уснул за рулем.

За последнее время, это не первая авария, которая уносит человеческие жизни. К сожалению, ДТП в нашей стране не редкость и, как принято считать, случаются не только по вине водителей.

Как сообщил заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, если проанализировать дорожно-транспортные происшествия, можно увидеть, что большинство из них происходят в темное время суток: “Обычно, ДТП происходят в темное время суток и в выходные, нерабочие дни. Однако, статистика последних 6 месяцев показывает, что в будние дни аварий стало больше. Это происходит в результате невнимательности и нарушений — даже малейших — правил и законов дорожного движения, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов. Закон «О дорожном движении» принят для того, чтобы обеспечивать безопасность на дорогах. Если есть нарушение, то происшествие неизбежно. Надо отметить, что нарушения даже самых простых правил дорожного движения, к сожалению, нередко приводит к очень серьезным, а иногда и смертельным результатам. Мы все должны понимать, что нарушение этих правил и законов может искалечить или даже погубить любого из нас, наших близких, знакомых, друзей, родственников. Это должно заставить задуматься каждого члена нашего общества. Для того, чтобы избежать потерь, каждый из нас обязан изучать и пропагандировать правила, а главное самим их соблюдать и требовать их соблюдения от других”, — сказал В.Асадов.

Обычно, в нашем обществе принято считать, что любое ДТП происходит по вине водителя. Но так ли это на самом деле, и какие права и обязанности есть у пешеходов?

Вагиф Асадов говорит, что еще 10 лет назад количество аварий, по причине превышения скорости на дорогах, составляло 52%, а ДТП, в происшествии которых были виноваты пешеходы, всего 46%. “Сегодня же этот показатель изменился. Так, ДТП, по причине превышения скорости, снизились почти в два раза — 28,7%, а аварии, происходящие по вине пешеходов, увеличились до 69%. Естественно, мы анализируем ситуацию и понимаем, что сокращение количества ДТП со смертельным исходом, аварий с тяжелыми последствиями связаны с определенными мероприятиями, которые проводит дорожная полиция Баку. Главным фактором аварий, в которых автомобили сбивают пешеходов, все так же остается невнимательность водителей и, что очень важно отметить, безалаберность пешеходов. С целью повышения дисциплины, предотвращения гибели пешеходов от столкновений с автомобилями, уменьшения случаев получения серьезных повреждений, дорожная полиция проводит ряд мероприятий, и мы видим их результаты. Но, факт остается и стоит учитывать, что большинство происшествий зарегистрировано недалеко от наземных и подземных пешеходных переходов. Около 150 сотрудников дорожной полиции ежедневно работают с гражданами: их предупреждают, объясняют, штрафуют. Естественно, это имеет свое действие”, — отметил заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку.

Представитель дорожной полиции отмечает, что в обществе, среди пешеходов бытует мнение: если есть пешеходный переход (в народе “зебра”), то можно перебегать дорогу, когда и как захочется. Но, оно ошибочное: “Переходить дорогу по пешеходному переходу там, где есть светофор, необходимо соблюдая правила. То есть только тогда, когда горит зеленый свет для пешехода. Да и там где нет светофора, необходимо смотреть по сторонам и переходить дорогу только тогда, когда вы уверены, что автомобиль затормозил, при наличии, пользоваться наземными и подземными переходами”.

Вагиф Асадов отмечает, что с каждым годом количество водителей и автомобилей, дорог, отвечающих современным требованиям, автомобильных мостов, дорожных соединений, регулируемых светофорами, растет. “Это все создает реальные условия для ДТП. Мы как дорожная полиция, своевременно должны предотвращать все возможные риски. Для этого мы проводим пропагандистские, образовательные акции, выполняем наши функциональные обязанности, организовывая движение на дорогах, применяя методы штрафования, административного взыскания в отношении правонарушителей. Стоит отметить и тот факт, что сегодня в республике пешеходы — правонарушители, так же как и водители — правонарушители, привлекаются не только к административной, но и, в зависимости от тяжести ДТП, к уголовной ответственности”.

Также В.Асадов призвал всех участников дорожного движения — пешеходов, водителей автомобилей, мопедов и, даже, велосипедистов быть внимательными на дороге и, самое главное, ценить свою и чужую жизнь.

P.S. Двадцать лет назад в Швеции каждый год на дорогах гибли более 500 человек, то есть было почти 60 жертв на 1 миллион человек. В 2017 году в результате ДТП в Швеции погибли лишь 253 человека или в среднем 25 человек на 1 миллион населения. Это самые низкие цифры в ЕС. Швеции удалось достичь впечатляющих успехов в снижении смертности от ДТП. Но произошло это не само по себе: шведы считают, что успех во многом достигнут благодаря стратегии Vision Zero и правильному планированию дорожной инфраструктуры, а вовсе не благодаря драконовским штрафам или жестким действиям полиции.

Еще меньше людей сегодня гибнут на дорогах в Норвегии, не входящей в Евросоюз.

Для сравнения, в России в 2017 году число погибших на дорогах составило 130 на 1 млн человек, более чем в пять раз больше, чем в Швеции. В Казахстане, по официальным данным, в прошлом году на один миллион жителей пришлось 114 оборвавшихся на дорогах жизней, в Кыргызстане – 146, в Беларуси – в среднем 62 жертвы ДТП на миллион жителей.

В Азербайджане этот показатель достигает 74 погибших на миллион.

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