«Быстрая и классная»: пилоты Формулы 1 высказались о бакинской трассе

Первый гоночный день SOCAR Гран-при Азербайджана «Формулы-1» в Баку выдался не простым и был отмечен рядом происшествий.

Однако на настрое гонщиков это никак не отразилось.

# представляет подборку самых интересных высказываний пилотов сайту f1news.ru, сделанных по итогам результатов первого дня.

Даниэль Риккардо (Renault) – один из тех, кто потерял больше всего времени в первых тренировках. Первая сессия была отменена, а во второй он испортил оба комплекта резины и последние полчаса тренировок провел в боксах.

«День был странный, особенно вторая сессия. Я пропустил последние полчаса – обычно здесь это происходит из-за аварий, но я повредил оба комплекта резины в самом начале серий быстрых кругов – и у меня не осталось шин на длинную серию. Прежде, я никогда не оказывался в такой ситуации. Это обидно, но мы поняли, с чем надо работать».

На вопрос о том, каково ему гоняться на бакинской трассе, чемпион Гран-при Азербайджана – 2017 ответил:

«Интересно и очень сложно. Здесь безумная трасса – очень быстрая, а асфальт скользкий, прижимная сила небольшая – и сцепления не хватает. Как и на любой городской трассе, например, в Монако, здесь обычно стараешься не рисковать на первых кругах и постепенно увеличиваешь скорость по мере того, как состояние трассы улучшается. Надо действовать разумно».

Несмотря на неудачи первого дня, Риккардо назвал трек Гран При Азербайджана «потрясающим местом» и признался, что даже после неудачного для него первого дня, он все равно считаю эту трассу классной.

Льюис Хэмилтон, лидер нынешнего чемпионата и победитель Гран При Азербайджана – 2018, пилот Mercedes, в первый день гонки в Баку показал 3-й результат.

«Это был необычный день, но я наслаждался работой. Вторая практика прошла очень хорошо, я чувствовал себя отлично на трассе, и более комфортно в машине, чем в прошлом году. Завтра будет плотная борьба, я всегда рад этому. И я думаю, это то, что фанаты хотят видеть, так что с нетерпением жду завтрашнего дня».

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен первый день в Баку закончил с 4-м результатом:

«Трасса очень скользкая, и, как вы могли заметить, было очень легко заблокировать колеса или выйти за пределы траектории, поэтому было важно пройти как можно больше кругов и привыкнуть к условиям трассы. Вы должны ехать на пределе возможностей болида с имеющимся у вас уровнем сцепления, и вы становитесь быстрее круг за кругом, вы должны быть готовы к адаптации. Я доволен тем, чего мы достигли сегодня».

Пилот Haas Роман Грожан по итогам пятничной практики Гран-При Азербайджана показал 16-й результат и заявил, что «в Баку всегда сложно».

«Трасса довольно сложная. Это хороший вызов, но было бы неплохо получить двухчасовую сессию и дополнительный комплект шин на этот день — это помогло бы нам побольше поработать на трассе и лучше понять ее».

Пилот Williams Роберт Кубица:

«Для меня это совершенно новый трек, на котором я не гонялся раньше. Трасса очень сложная».