Были опубликованы первые фотографии из собора Парижской Богоматери

В столице Франции произошел пожар в соборе Парижской Богоматери. В результате обрушился шпиль, серьезные повреждения получила несущая конструкция.

Огонь тушили несколько часов, остановить пламя удалось только к утру вторника. В операции принимали участие около 400 пожарных, как минимум один из них пострадал.

Причина пожара пока остается неясной. Часть собора была закрыта лесами. Возможно, возгорание началось из-за нарушения техники безопасности во время реставрационных работ.

Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой вошли в собор, когда с потолка еще сыпались искры. Он поблагодарил пожарных и пообещал, что одна из важнейших культурных достопримечательностей столицы будет восстановлена.

Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции начал собирать деньги. Пользователям предлагается сделать единоразовый взнос или оформить ежемесячное списание средств.

| 2019-04-16T12:13:02+00:00 16 апреля 2019, 13:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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