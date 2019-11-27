Была ли преступная халатность?

Для начала, давайте отмотаем ленту новостей немного назад. Итак, президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 октября в рамках поездки в Габалинский район принял участие в открытии автомобильной дороги Беюк Амили-Былых-Амирван данного района после реконструкции. Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанных работах.

Президент Ильхам Алиев сделал замечание Салеху Мамедову, давшего заведомо ложную информацию о количестве населенных пунктов. «В Габалинском районе есть всего 60 сел, 1 город и 3 поселка. Не раздувай цифры!», — сказал глава государства. Мамедов тогда испуганно закивал головой. Но факт остается фактом — он врал главе государства, глядя ему прямо в глаза. Но, был ли это единичный случай его лжи? Каков ее масштаб? Только ли этот высокопоставленный чиновник вводит президента Азербайджана в заблуждение, рапортуя об ударных темпах и качестве произведенной работы? На все эти вопросы могла и даже должна была бы ответить Генеральная прокуратура Азербайджана.

И вот тут, мы переходим к чрезвычайному происшествию, случившемуся на днях. В поселке Бибиэйбат Сабаильского района Баку два дня назад появились трещины на автомобильной дороге, сообщил в понедельник Trend со ссылкой на главу пресс-службы Госагентства по автомобильным дорогам Азербайджана Анара Наджафли. То есть, трещины появились в пятницу. Идем далее. По словам А.Наджафли, сотрудниками структуры был проведен осмотр территории, и в данный момент она находится под контролем. Он также отметил, что на территориях поселков Бибиэйбат и Баил есть несколько оползневых зон, одна из которых проходит через эту территорию: «В результате интенсивных дождей оползень активизировался. В настоящее время наши сотрудники и представители соответствующих структур находятся на аварийной территории, проводятся исследования. Ремонтно-восстановительные работы не будут краткосрочными, проведение работ рассчитано на несколько месяцев. Смещение почвы охватывает территорию около 100 метров: на одной полосе движения произошел полный обвал, на другой полосе также есть риск разрущения. Поэтому движение автотранспортных средств на территории ограничено полностью», — отчитался он.

Несколько иные цифры озвучил начальник Геологической планировочной экспедиции Национальной службы геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азиз Гаралов. По его словам, оползневая зона в Бибиэйбате охватывает более 300 метров. В результате происшествия на площади 150 метров полностью обрушилась эталонная стена. Он же назвал и причину ЧП. Катализатором оползня стал, по его словам, человеческий фактор. Это, конечно, уже лучше, чем запомнившееся на все времена заявление Гаджибалы Абуталыбова, который будучи главой ИВ Баку и посетив место оползня, а тогда он произошел близ памятника Нариману Нариманову, заявил, что у него есть документ, согласно которому оползней там больше не будет. Но все же, согласитесь, сваливать все на людей — не совсем корректно.

Хотя бы потому, что в необходимый момент, например для прокладки трассы государственного значения или для прочих мер по «благоустройству города», граждан выволакивают из их домов силой, благодаря заботливой услужливости родной нашей полиции. Проще говоря, если все и давно знали, что данная зона является потенциально опасной и что новый оползень может вызвать человеческий фактор, то можно и нужно было бы заранее заняться переселением людей.

Заняться этим должна была местная исполнительная власть. Сделано этого не было. К счастью, на сей раз, в результате оползня не рухнули дома и не погибли люди. Есть гарантия, что в следующий раз такого не будет? Лучше, на мой взгляд, не рисковать. Тем более, что совсем рядом там находится мечеть, которую регулярно посещает множество прихожан. Так что, лучше выяснить, кто же виноват в том, что случился новый оползень там, где проложены дороги, где должны были быть проведены все укрепительные работы.

Ведь, учитывая наши реалии и традиции, а мы в начале статьи привели пример склонности чиновников врать, даже глядя в глаза президенту страны, и тут попахивает преступной халатностью. Так оно или нет, разбираться должна была бы Генеральная прокуратура. Но в том-то все и дело, что зону оползня посетили с утра премьер-министр Азербайджана Али Асадов, глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов, глава Госагентства автомобильных дорог Салех Мамедов и первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Рафаэль Мирзоев.

Как видим, среди прибывших не было Генерального прокурора Закира Гаралова. Хотя, именно возглавляемое им ведомство должно было бы выяснять, имела ли место преступная халатность либо иное преступление, спровоцировавшее новый оползень и несущее угрозу новым оползням. Верить на слово чиновникам, например тому же Салеху Мамедову, не стоит. Нужно разбираться. В том числе и помня известное выражение братьев Стругацких о том, что любое не расследованное преступление приводит к новым преступлениям.