Бутефлика и после отставки будет издавать указы

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика продолжит «издавать важные указы» и после своей отставки на время переходного периода, об этом в понедельник заявила администрация алжирского лидера.

Ранее сообщалось, что многолетний глава Алжира подаст в отставку до 28 апреля – срока истечения его полномочий.

«Президент Республики господин Абдельазиз Бутефлика будет принимать важные решения в соответствии с конституционными положениями, с тем чтобы обеспечить преемственность институтов государственной власти в течение переходного периода, который начнется с даты его отставки», — заявила администрация главы Алжира.

| 2019-04-01T22:36:55+00:00 2 апреля 2019, 00:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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