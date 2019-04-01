Бутефлика и после отставки будет издавать указы

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика продолжит «издавать важные указы» и после своей отставки на время переходного периода, об этом в понедельник заявила администрация алжирского лидера.

Ранее сообщалось, что многолетний глава Алжира подаст в отставку до 28 апреля – срока истечения его полномочий.

«Президент Республики господин Абдельазиз Бутефлика будет принимать важные решения в соответствии с конституционными положениями, с тем чтобы обеспечить преемственность институтов государственной власти в течение переходного периода, который начнется с даты его отставки», — заявила администрация главы Алжира.