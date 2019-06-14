Buta Airways совершил первый полет в Батуми

В пятницу состоялся первый авиарейс по маршруту Баку-Батуми азербайджанской авиакомпании-лоукостера Buta Airways, сообщает Trend.

Прямой рейс на популярный курорт Грузии – Батуми, стал вторым направлением лоукостера в Грузии, авиакомпания уже выполняет регулярные рейсы из Баку в Тбилиси.

Перед первым вылетом из Баку посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе отметил, что между двумя странами налажено масштабное туристическое сотрудничество.

По прилету в город Батуми состоялась торжественная встреча рейса. Была организована художественная программа, представлены танцевальные номера.

| 2019-06-14T13:23:44+00:00 14 июня 2019, 14:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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