Buta Airways совершил первый полет в Батуми

В пятницу состоялся первый авиарейс по маршруту Баку-Батуми азербайджанской авиакомпании-лоукостера Buta Airways, сообщает Trend.

Прямой рейс на популярный курорт Грузии – Батуми, стал вторым направлением лоукостера в Грузии, авиакомпания уже выполняет регулярные рейсы из Баку в Тбилиси.

Перед первым вылетом из Баку посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе отметил, что между двумя странами налажено масштабное туристическое сотрудничество.

По прилету в город Батуми состоялась торжественная встреча рейса. Была организована художественная программа, представлены танцевальные номера.