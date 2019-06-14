Buta Airways совершил первый полет в Батуми

В пятницу состоялся первый авиарейс по маршруту Баку-Батуми азербайджанской авиакомпании-лоукостера Buta Airways, сообщает Trend.
Прямой рейс на популярный курорт Грузии – Батуми, стал вторым направлением лоукостера в Грузии, авиакомпания уже выполняет регулярные рейсы из Баку в Тбилиси.
Перед первым вылетом из Баку посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе отметил, что между двумя странами налажено масштабное туристическое сотрудничество.
По прилету в город Батуми состоялась торжественная встреча рейса. Была организована художественная программа, представлены танцевальные номера.