Buta Airways будет выполнять прямые рейсы в Батуми

Buta Airways будет выполнять авиарейсы по маршруту Баку-Батуми-Баку.

Как сообщает грузинское бюро Report, компания получила соответствующее разрешение Агентства гражданской авиации Грузии.

Регулярные рейсы по маршруту Баку-Батуми-Баку будут осуществляться с 14 июня по 13 сентября. Полеты будут выполняться на самолете Embraer E190 два раза в неделю, по пятницам и воскресеньям.

Батуми станет вторым направлениям лоукостера в Грузии. Так, авиакомпания уже выполняет регулярные рейсы из Баку в Тбилиси.