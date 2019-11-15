Бурджанадзе: «Грузия окончательно превращается в задний дворик дома олигарха»

Лидер грузинской оппозиции, создатель партии Демократическое движение «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировала новую волну протестов в Тбилиси.

В Грузии оппозиционные партии вывели в центр Тбилиси несколько тысяч своих сторонников, которые заблокировали центральные улицы, и потребовали отставки председателя правительства Грузии Георгия Гахарии, а также проведения досрочных парламентских выборов.

«То, что вчера произошло, было практически шоком для всех, несмотря на то, что слухи об этом (что готовится провал пропорциональной системы), слухи об этом упорно ходили. Но просто никто, на самом деле, не хотел верить и не мог поверить в то, что вся грузинская общественность, все политические партии и западные партнеры будут просто обмануты», — заявила Бурджанадзе.

Она отметила, что несмотря на абсолютные различия в политических взглядах, партии были вынуждены встать рядом друг с другом.

«Сейчас или мы все протестуем против совершенной несправедливости или Грузия окончательно превращается в задний дворик дома олигарха. Этого допустить нельзя», — прокомментировала Бурджанадзе.

Также по ее словам, в Грузии все понимают, что экс-президент Михаил Саакашвили не вренется в страну.

«Кто-то говорит о том, что здесь рука Кремля, кто-то говорит, что здесь рука Вашингтона. Но нет, здесь рука внутреннего грузинского руководства, которое совершенной глупостью вынудило всех нас выйти на улицы», — отметил она.