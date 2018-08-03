Burberry впервые за 20 лет сменила логотип

Британский бренд одежды Burberry впервые за 20 лет сменил свой логотип. Фотографию нового фирменного значка модный дом опубликовал в четверг в Instagram.

На логотипе прописными заглавными буквами написано «Burberry London England» (ранее на нем значилось «Burberry London»). Надпись выполнена обновленным шрифтом.

Как указывает агентство Bloomberg, логотип был создан британским дизайнером Питером Сэвиллом. «Питер — один из величайших гениев нашего поколения. Я так счастлив сотрудничать с ним, чтобы создать новый визуальный язык бренда», — приводятся под фотографией слова креативного директора Burberry Риккардо Тиши.

Также бренд представил новую монограмму — перекрещенные заглавные буквы «Т» и «В» оранжевого и белого цвета — инициалы создателя модного дома Томаса Бёрберри.

 

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| 2018-08-03T08:10:25+00:00 3 августа 2018, 11:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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