Бунт коррупционеров южного города

С раннего утра в одном южном городе царило невероятное оживление. Последнее достижение мировой научной мысли добралось до этого прекрасного уголка земли. Особенно повезло студентам Южногородского медицинского университета. Именно там состоялась презентация первого робота-симулятора ADAM X HPS и автоматического симулятора родов SMART MOM. Естественно, что поглазеть на это чудо хотели многие. А как же иначе? Жизнь будет прожита зря без знакомства с принципом действия первого робота-симулятора! Столько селфи можно сделать, поместив их потом в социальных сетях и набрав «лайки»!

Злые языки утверждали, что в ЮМУ нужно грызть гранит науки, заучивать клятву какому-то Гиппократу, да и в целом уметь оказывать медицинскую помощь, делать операции. Но, все это были провокационные рассуждения со стороны завистников и бездельников, желавших отвлечь студентов от главного — от пополнения рядов криворуких кадров. Благо, уровень образования в ЮМУ позволял блестяще справляться с этой задачей. Причем, традиция эта была уже многолетней.

И не случайно ректор ЮМУ, профессор Тохтура Тохтурбейли отметил, что цель их использования — повышение уровня образования, подготовка высокопрофессиональных специалистов. Южногородцы прекрасно помнили о чудесах, которые творили выпускники ЮМУ, эти самые высокопрофессиональные специалисты. Практически в каждой семье имелся тот, кто на себе ощутил широту и глубину знаний, вооружившись коими, бывшая ЮМУшня бралась за скальпель. С особым восторгом в городе вспоминали о том, как один из них ампутировал правую ногу, вместо больной левой.

Тогда, помнится, близкие пожилой женщины не поверили своим глазам, увидев, что ее воспаленная левая нога по-прежнему на месте. Но, всех их успокоил делавший операцию хирург. Он философски заявил, что обе ноги пациентки подлежали ампутации. Мол, какая разница, с какой начинать? И вообще, все мы рано или поздно умрем, так что нужно проще относиться к чудесам медицины и радоваться тому, что вместо ноги не была отрезана голова. Безусловно, южногородцы могли гордиться своими медиками!

Теперь же, в их распоряжение поступил новый симулятор. Он, по словам Тохтурбейли, позволяет на практике показать процесс родов — от родовых схваток до извлечения младенца из утробы. Оказалось, что этот робот относится к последнему поколению подобных симуляторов и является прекрасным средством обучения. Правда, роботов предыдущего поколения студенты ЮМУ не видели. Их сразу решили ошарашить всем последним, что есть в области медицины. Правда, возникали вопросы.

Например, будущих бизнесменов-медиков интересовало, сколь велико будет количество симуляторов, завезенных в медучреждения родного города? Вопрос был не праздным. Ведь, чудо техники могло лишить заработка тех, кто привык наживаться на всем периоде беременности и процессе родов. Неужели теперь робот будет извлекать финансовую выгоду, давая беременным и их родным бесценные советы, определяя к какому врачу им идти, сколько ему заплатить в кассу, а сколько в карман?! Нарушались многолетние традиции южного города!

Перепугались и проктологи южного рода. Они уже представили, что будут заменены роботами, исследующими пациентов. Да и сами потенциальные и действующие пациенты были не в восторге. Ведь, одно дело, когда приходишь к проктологу-человеку, а другое — когда тебя обслуживает робот! А как же о жизни поговорить, о планах, о перспективах, о ситуации в мире, пока идет процесс осмотра?! Нет уж, позвольте вам не позволить! Аналогичное недовольство проявляли, впрочем, не только медики.

Огромная армия коррупционеров южного города с глубочайшим возмущением восприняла новость о появлении у них потенциального конкурента в виде робота. Научная мысль явно двинулась не в ту сторону и зашла в тупик! Нельзя же оставлять столь огромное число людей без заработка! Нельзя позволять бездушным машинам заменять человека. А как же торговля должностями, как же получение мзды за разрешение строить там, где этого делать нельзя?! Как же быть с откатами, с распилом бюджетных средств?! Это что, тоже роботам поручат делать?! Коррупционный мир пребывал в беспокойстве. Похоже, что совсем не вовремя завезли в южный город первый робот-симулятор.