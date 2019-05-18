Бундестаг признал бойкот израильских товаров антисемитизмом

Немецкий бундестаг осудил политическое движение BDS, призывающее к бойкоту израильских товаров, как антисемитское. Соответствующая петиция, которую совместно подали партии ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП и «зеленые», была принята в пятницу, 17 мая, подавляющим большинством голосов, передает dw.com.

По мнению парламентариев, призывы к культурной, политической и экономической изоляции Израиля, которую символизируют, в частности, наклейки «Don’t buy» («не покупай» — Ред.), напоминают «самый страшный период немецкой истории». В то же время депутаты потребовали от правительства ФРГ не способствовать проведению каких-либо мероприятий сторонниками движения BDS.

«Аргументация и методы движения BDS являются антисемитскими», — говорится в заявлении политиков. — «Они клеймят граждан Израиля, исповедующих иудаистскую веру, как единое целое».

При этом петиция партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) с требованием запретить движение BDS на всей территории ФРГ не нашла широкой поддержки.