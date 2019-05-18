Бундестаг признал бойкот израильских товаров антисемитизмом

Немецкий бундестаг осудил политическое движение BDS, призывающее к бойкоту израильских товаров, как антисемитское. Соответствующая петиция, которую совместно подали партии ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП и «зеленые», была принята в пятницу, 17 мая, подавляющим большинством голосов, передает dw.com.

По мнению парламентариев, призывы к культурной, политической и экономической изоляции Израиля, которую символизируют, в частности, наклейки «Don’t buy» («не покупай» — Ред.), напоминают «самый страшный период немецкой истории». В то же время депутаты потребовали от правительства ФРГ не способствовать проведению каких-либо мероприятий сторонниками движения BDS.

«Аргументация и методы движения BDS являются антисемитскими», — говорится в заявлении политиков. — «Они клеймят граждан Израиля, исповедующих иудаистскую веру, как единое целое».

При этом петиция партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) с требованием запретить движение BDS на всей территории ФРГ не нашла широкой поддержки.

| 2019-05-18T08:50:16+00:00 18 мая 2019, 09:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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