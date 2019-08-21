Бумеранг имеет обыкновение возвращаться

«Я не очень-то знаю их проблемы, а потом у нас хватает своих проблем, но все же я подумаю об этом» — приблизительно в таком, не совсем обнадеживающем тоне, ответил израильский премьер- министр Б.Нетаньяху на вопрос: «Можете ли Вы стать посредником на переговорах между украинским и российским президентами?».

Надо сказать, что Зеленский начал свою деятельность, как говорится, не очень-то плохо – отовсюду сыплются приглашения, даже президент Д.Трамп одним из первых пригласил нового украинского президента посетить с официальным визитом США.

Поэтому можно сказать, что молодому президенту В.Зеленскому в принципе, есть, чем отчитываться перед своими избирателями в конце своей «стодневки». Напомним, что первая «стодневка» украинского президента завершится 27 августа.

Конечно, основные проблемы сохраняются – предстоит тяжелый «бракоразводный» процесс с Россией, надо более четко и однозначно определиться в вопросах интеграции с НАТО, ждут своего решения и трудные проблемы социально-экономического характера…

Но понятно, что Зеленский все проблемы не решит; проблемы есть и всегда будут…

Но для всех демократических лидеров всего постсоветского пространства есть пример экс-президента М.Саакашвили, который наглядно показал, что даже за очень короткий срок можно в чем -то преуспеть.

Между прочим, к сожалению, в Украине возбудили уголовное дело против экс-президента П.Порошенко. Заметим, что это чисто постсоветское явление, в других странах, даже в странах бывшего соцлагеря такое не наблюдалось.

Есть известная поговорка, что власть надо получить таким образом, чтобы отдавший его человек потом не раскаивался по этому поводу. Но посмотрите, Саакашвили проиграл выборы и мирно отдал власть. То же самое можно сказать и о Порошенко.

Но что получается? Саакашвили не может вернуться на свою родину, хотя другие государства, особенно, постсоциалистические, не скрывают, что рады будут видеть его у себя, некоторые даже просят его поделиться своим опытом.

Например, после Украины и Молдавский премьер-министр выразила желание сотрудничать с Саакашвили, но еще раз заметим, что его в собственную страну не пускают! Почему? Причина ясна: в Грузии у власти находятся люди, которые не желают истинных реформ.

Мы конечно, не можем то же самое говорить о Порошенко, его лучше всех знают сами украинцы. Но человек, тем более, что уже преуспевающий бизнесмен-миллиардер, в тяжелые минуты страны не отошел в сторону, старался помочь, как мог. Поэтому думается, что таскать его по следственным органам, допрашивать совсем уж лишнее дело и не надо забывать, что и П.Порошенко не цеплялся за власть, не стремился сфальсифицировать выборы, наоборот, провел демократические выборы и мирно отдал власть.

Понятное дело, что ни М.Саакашвили, ни П.Порошенко не отец Сергий или же Жан Вальжан. Но поверьте, преследование экс-президентов усиливает авторитарные тенденции и приводит к тому, что все власть имущие двумя руками цепляются за власть.

В свое время об этом нам рассказывал известный польский правозащитник Марек Новитский. Когда мы спросили его о генерале В.Ярузельском, он просто-напросто улыбнулся и сказал, что тот уже довольно старый человек и никому даже в голову не приходит как-то беспокоить его, хотя некоторые правозащитники иногда пикетируют у его дома…

Мы уже заметили, что в постсоциалистических европейских странах, т.е. в странах Восточной Европы преследование экс- президентов не практикуется. Думается, что это верное решение, кроме того в отношении в чем-то виновных президентов существует механизм импичмента и тут нет смысла дожидаться окончания срока президентства.

Уверены, что и в отношении Порошенко ничего серьезного не произойдет, потому что во всех подобных случаях на самом деле, преследуется лишь одна цель: помешать политической деятельности экс-президентов…

Но нам кажется, что Зеленский довольно сильный и способный молодой политик и если Порошенко вставлял бы ему палки в колеса, сделал бы это, наверное, во время выборов. Поэтому надо раз и навсегда оставить эту неподобающую демократическим режимам негативную «юридическую практику», т.е. преследование своих политических предшественников – ведь, бумеранг имеет обыкновение возвращаться…