Бумага против пластика: граждане Азербайджана выбирают оплату наличными

Популярность безналичных расчетов во всем мире объясняется их удобством. Если деньги украдут или они будут потеряны, вряд ли стоит надеяться на то, что их вернут. Если же такая беда случится с банковской картой, ее можно тут же заблокировать. К тому же благодаря ей получается оплачивать счета и покупать все необходимое по интернету.
В нашей стране государство старается стимулировать население к использованию безналичной формы оплаты. Так, с января 2017 года вступил в силу закон о «О безналичных расчетах», после чего заметно увеличилось число пластиковых карт. Сейчас их 6,62 миллиона штук.
Тем не менее, как рассказал # экономист Натиг Джафарли, в Азербайджане безналичный расчет по-прежнему не пользуется популярностью у граждан.
«Во многих странах его доля достигает 90-95%. В Австралии она, например, составляет 98%. Оплата при помощи пластиковых карт широко распространена не только в развитых странах Запада, но и во многих государствах постсоветского пространства, в частности в странах Прибалтики. В России число безналичных расчетов также заметно выросло, а в соседней Грузии где-то 50% денежных операций население осуществляет таким образом. Мы же находимся на одном из последних мест и говорить о значительных успехах на этом поприще пока не приходится», — отметил наш собеседник.
По его словам, по официальным данным, два года назад доля безналичных операций составляла 6% , а сейчас максимум 15. Эксперт считает, что увеличению цифр способствует тот факт, что приезжающие в страну туристы часто расплачиваются пластиковыми картами. Уровень использования безналичного расчета местным населением остался примерно таким же, что и раньше.
«Чтобы изменить ситуацию, нужна соответствующая инфраструктура. Не секрет, что во многих местах продавцы говорят, что POS -терминалы не работают, и людям приходится платить наличными. Еще один момент, над которым необходимо работать — изменение отношения населения к пластиковым картам. Сейчас люди, едва на их счет перечисляют зарплаты и пенсии, бегут к банкоматам, чтобы снять деньги, хотя могли бы отовариться при помощи карт в супермаркетах и не только в них. Обналичивают деньги, во-первых, по привычке, во-вторых, потому что существует недоверие к банкам. Оно подпитывается неприятными воспоминаниями о 90-х годах прошлого века и о двух девальвациях, которые привели к закрытию 11 банков»,- сказал Н.Джафарли.
Он считает, что люди снимают деньги с карточек, так как думают, что в виде наличных они в большей сохранности. По его убеждению, нужно менять ситуацию с помощью социальной рекламы, посредством СМИ.
Экономист отметил незаинтересованность граждан в безналичном расчете.
«Центробанк проводит лотерею среди населения, в которой те, кто расплачиваются картой, могут выиграть определенную сумму. Но не все об этом знают, об этом мало информации, а из тех, кто знают, заинтересовался этим лишь небольшой процент. Нужно предложить что-то более существенное, как это делали в других странах. Например, в Грузии во многом добились сегодняшних показателей благодаря лотерее, в которой разыгрывали мобильные телефоны, телевизоры и даже автомобили. Лотерейным билетом становился чек за покупку, за которую платили картой», — сказал он.
Н.Джафарли затронул и вопрос возврата части НДС, а именно 15% в случае безналичного расчета. По его словам, закон вступил в силу в январе, сейчас уже апрель, а по-прежнему нет никакого механизма этого возврата.
«К тому же, предполагается возврат 10% от НДС за оплату наличными. Это какой-то абсурд и такое приведет к полному хаосу. В данном действии нет никакой логики. Как это будет осуществляться? Люди будут собирать чеки и куда-то с ними идти? Это получается почти как такс-фри для иностранцев. Логичнее тогда сразу вычесть сумму, которую собираются возвращать, из стоимости всех товаров. А вот в случае безналичной оплаты, вернуть определенный процент на карту не составит труда»,- резюмировал эксперт.
В свою очередь, председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев заявил #, что решение о возврате части НДС с покупок было поспешным и пока мы к этому не готовы. Для этого понадобится определенное время. По его словам, где-то 72% населения снимает средства с карт, а вот за рубежом наши граждане охотно используют безналичный расчет.
Экономист Фуад Ализаде сказал #, что использование безналичной формы оплаты стало более распространено, но ненамного.
«Условия для этого созданы. Пенсии и зарплаты переводят на карты, POS- терминалы тоже есть, но мелкие и средние торговые точки предпочитают торговать за наличные. Продавцы придумывают разные причины, чтобы покупатели не платили картами или берут их с видом одолжения»,- сказал он.
Ф.Ализаде также отметил, что до сих пор нет никаких деталей по поводу кэшбека с покупок. Что касается лотереи, проводимой Центробанком, то, по его словам, если кто-то и выигрывает, то это разовый выигрыш. Людям же хочется чего-то стабильного, точно знать, какую выгоду они получат в случае оплаты картой.