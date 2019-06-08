Букмекеры ставят на ничью в матче Азербайджан — Венгрия

Предлагаем вашему вниманию букмекерские ставки на матч отборочного турнира ЕВРО-2020 между сборными Азербайджана и Венгрии по футболу.

Ставки на победу сборной Азербайджана по футболу принимаются из расчета 3,86 к 1, на ничью – 3,28 к 1, на победу сборной Венгрии – 2,18 к 1.

Вариант «Азербайджан не проиграет» имеет коэффициент 1,78 к 1, «ничьей не будет» – 1,39 к 1, «Венгрия не проиграет» – 1,31 к 1.

«Обе команды забьют» – не самый правдоподобный из вариантов: 2,23 к 1. Еще менее вероятным кажется букмекерам вариант «больше 2,5» – 2,7 к 1.

Что касается точного счета, то тут, как ни странно, главенствует 1:1 – 5,5 к 1. После ничьей следуют 0:1 – 6 к 1, 0:0 – 7,4 к 1 и 1:0 – 8 к 1.

Самым вероятным автором гола в матче считается игрок сборной Венгрии Адам Шаляй – 3,3 к 1, за ним следует Кристофер Вида – 3,4 к 1 и Роланд Варга – 3,6 к 1. Что касается наших игроков, то тут больше всего верят в Рената Дадашова – 3,8 к 1.