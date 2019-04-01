Букмекеры считают Зеленского фаворитом второго тура украинских выборов

Украинские букмекеры считают, что лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский по итогам второго тура выборов имеет большие шансы стать главой государства, чем действующий президент Петр Порошенко. Об этом в понедельник, ссылаясь на данные букмекерских контор, сообщает агентство «Украинские новости».

«Букмекеры принимают ставки на победу на выборах президента в 2019 году шоумена, руководителя студии «Квартал 95″ Владимира Зеленского в пропорции 1:1,22-1:1,35, действующего президента Петра Порошенко — 1:3,1-1:4», — говорится в сообщении.

В воскресенье, 31 марта, на Украине состоялся первый тур выборов президента. По итогам подсчета более 95% голосов глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский получает 30,22% поддержки избирателей, действующий президент Петр Порошенко — 15,94%, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко — 13,39%. Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля.