Букмекеры оценили шансы Джонсона стать британским премьером

Британские букмекеры оценивают вероятность победы экс-главы МИД Бориса Джонсона в гонке за пост главы тори и премьера страны более чем в 80%, передает РИА Новости.

В четверг днем были объявлены результаты первого тура голосования членов фракции консерваторов в парламенте. Явным лидером стал экс-глава МИД Борис Джонсон со 114 голосами, на втором месте – нынешний глава внешнеполитического ведомства Джереми Хант с 43. Третье место – у экс-министра окружающей среды Майкла Гоува (37 голосов). Таким образом, Джонсон набрал больше голосов парламентариев, чем его два главных конкурента вместе взятые.

Средний коэффициент на победу Джонсона составляет теперь 1/5 (то есть каждые поставленные пять фунтов стерлингов принесут выигрыш в 1 фунт), что означает вероятность 83,3%. Именно так оценивают шансы экс-главы МИД, в частности, букмекерcкие фирмы bet365, Ladbrokes, Betfair, Coral.