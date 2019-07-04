Буффон вернулся в «Ювентус»

Бывший вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон вернулся в туринский «Ювентус», сообщает Sport24.

После медицинского осмотра 41-летний голкипер подписал однолетнее соглашение, которое действует до 30 июня 2020 года.

Буффон защищал цвета «бьянконери» на протяжении 17 сезонов, с 2001 по 2018 год. Всего на его счету 656 игр и 518 пропущенных мячей во всех турнирах. В «ПСЖ» итальянец провел 25 игр, в которых пропустил 25 мячей.

Легендарный игрок становился чемпионом Италии 11 раз и четырежды выигрывал Кубок страны.

| 2019-07-04T19:36:46+00:00 4 июля 2019, 23:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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