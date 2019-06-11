Будут созданы новые логистические центры

В Гяндже и на таможенном посту «Красный мост» планируется создать новые логистические центры.

Об этом, как передает Trend, во время конференции в рамках 18-й Каспийской международной выставки «Транспорт, транзит и логистика» в Баку, сказал во вторник секретарь Координационного совета Азербайджана по транзитным грузоперевозкам Руфат Байрамов.

Секретарь Координационного совета подчеркнул важность существующих логистических центров в Азербайджане, добавив, что в будущем число этих центров будет увеличиваться.

| 2019-06-11T16:38:55+00:00 11 июня 2019, 20:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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