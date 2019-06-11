Будут созданы новые логистические центры

В Гяндже и на таможенном посту «Красный мост» планируется создать новые логистические центры.

Об этом, как передает Trend, во время конференции в рамках 18-й Каспийской международной выставки «Транспорт, транзит и логистика» в Баку, сказал во вторник секретарь Координационного совета Азербайджана по транзитным грузоперевозкам Руфат Байрамов.

Секретарь Координационного совета подчеркнул важность существующих логистических центров в Азербайджане, добавив, что в будущем число этих центров будет увеличиваться.