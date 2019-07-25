Будут сформированы новые виды и механизмы страхования

В результате реализации Плана мероприятий по развитию страхового сектора, утвержденного распоряжением Кабинета министров от 21 мая 2019 года, планируется формирование новых видов и механизмов страхования.

Об этом сообщил Report начальник управления Палаты надзора за финансовыми рынками (FIMSA) Фирдовси Агаширинов.

«Предусматривается формирование таких видов, как обязательное страхование профессиональной ответственности врачей и профессиональной ответственности страховых агентов, обязательное страхование гражданской ответственности строительной организации в процессе производства строительно-монтажных работ и гражданской ответственности владельцев складов», — сказал Ф.Агаширинов.

По его словам, будут внедрены новые механизмы для развития страхового сектора: «К примеру, это механизмы сельскохозяйственного страхования, совместного страхования, микрострахования, электронной центральной информационной системы страховщиков, гарантии добровольных видов страхования и пр.».