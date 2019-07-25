Будут сформированы новые виды и механизмы страхования

В результате реализации Плана мероприятий по развитию страхового сектора, утвержденного распоряжением Кабинета министров от 21 мая 2019 года, планируется формирование новых видов и механизмов страхования.

Об этом сообщил Report начальник управления Палаты надзора за финансовыми рынками (FIMSA) Фирдовси Агаширинов.

«Предусматривается формирование таких видов, как обязательное страхование профессиональной ответственности врачей и профессиональной ответственности страховых агентов, обязательное страхование гражданской ответственности строительной организации в процессе производства строительно-монтажных работ и гражданской ответственности владельцев складов», — сказал Ф.Агаширинов.

По его словам, будут внедрены новые механизмы для развития страхового сектора: «К примеру, это механизмы сельскохозяйственного страхования, совместного страхования, микрострахования, электронной центральной информационной системы страховщиков, гарантии добровольных видов страхования и пр.».

| 2019-07-25T16:40:56+00:00 25 июля 2019, 20:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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