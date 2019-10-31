Будут расширены специальности в бакалавриате и магистратуре

В настоящее время министерство образования ведет работу в направлении расширения специальностей по степеням бакалавриата и магистратуры.

Об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов, передает в четверг Trend.

По его словам, согласно законодательству Азербайджана, должны быть специальности, соответствующие степеням обучения в как бакалавриата, так и в магистратуре.

«Обучение в магистратуре является продолжением обучения в бакалавриате. В настоящее время в министерстве образования ведется работа на уровне рабочей группы, в направлении расширения специальностей, соответствующих степеням бакалавриата и магистратуры. После завершения работы правительству будут представлены наши предложения», — сказал Джейхун Байрамов.

| 2019-10-31T15:04:26+00:00 31 октября 2019, 16:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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