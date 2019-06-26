Представители семи государств заявили о беспрецедентном кризисе доверия в Совете Европы и договорились о совместных действиях в связи с возвращением полномочий российской делегации. Заявление, подписанное делегациями Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии, зачитал журналистам в Страсбурге председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, сообщает «Европейская правда».

«Безусловное восстановление прав российской делегации без выполнения ни одного из многочисленных требований ассамблеи противоречит основным ценностям Совета Европы и его уставу. Этот шаг посылает очень неправильный сигнал стране, которая прибегла к вооруженной агрессии, к отравлениям, не соблюдает права своих граждан и стремится дестабилизировать демократии в Европе», – говорится в заявлении.

Парламентарии из семи стран считают, что будущее Совета Европы находится под угрозой в целом, поскольку организация «теряет доверие людей, которых защищает».

«Мы возвращаемся домой, чтобы проконсультироваться с нашими парламентами и правительствами о совместных действиях в ассамблее на следующих сессиях», – говорится в совместном документе.

Парламентская ассамблея Совета Европы 26 июня приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений. Украинские депутаты заявили, что покидают ПАСЕ.