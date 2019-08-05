Будущее есть не для всех или зачем Сталину нужен был Израиль?

Россия и США положили конец соглашениям ДРСМД. Если данный факт перефразировать, то начинается новый цикл гонки вооружения. О том, как отношения России и США будут складываться, а также что стоит за этими войнами, рассказал # Основатель «Школы интеллектуального выживания», сопредседатель «Национального союза экспертов», председатель Экспертного совета Фонда содействия объединению русского народа, кандидат политических наук (2005 г.); докторант Института социально-политических исследований РАН, Александр Простов.

— Как вы оцениваете отношения России и США на данном этапе? К чему приведет выход стран из ДРСМД?

— Это несложные вопросы — ответ будет три в одном — все это «борьба нанайских мальчиков» — и те, и другие и третьи реализуют один и тот же проект. Все эти новости — это информационный повод создать видимость противостояния, чтобы оправдать свои закулисные договоренности и действия.

Более актуальные вопросы современности: опережающая информация: «Как нейтрализовать заявленную глобальную концепцию «Лишний человеческий капитал», которая провозгласила, что «Будущее есть не для всех», так как сильные системы будут выживать за счет энергии более слабых систем, чтобы иметь ресурс, позволяющий приспособиться к новым условиям.

Вопрос заключается в том, кто окажется на вершине, а кто внизу этой «пищевой цепочки». В этом смысле, нынешнее высшее управление на международном уровне не сможет справиться с потрясениями, которые ожидают мировую систему. Поэтому нам нужно найти ответы на главные вопросы «Кто, Что и как будет это делать?».

— А какие закулисные договоренности есть между США и Россией? Есть ли они вообще?

— Для этого нужно хорошо знать историю мировой политики и межнациональных отношений. Мы об этом узнаем через 30 лет или вообще не узнаем (архивы закрыты на 100 и более лет или уничтожаются пожарами). Вы сами можете найти ответ, если правильно поставите вопрос: «Кому это выгодно?». Например, почитайте документы на тему «Зачем Сталину нужен был Израиль» — там на один вопрос есть три ответа и все правильные, так как стратегические замыслы всегда предполагают план «Б».

— С другой стороны. Вы отметили «нынешнее высшее управление на международном уровне не сможет справиться с потрясениями, которые ожидают мировую систему». О каких именно потрясениях идет речь? Что именно ждет мировое сообщество?

— Мировые финансы — из 700 трлн. долларов в реальной экономике только 70 трлн. долларов — этот пузырь нужно сдуть — за счет кого? Национальные долги – США-лидер, долгов более 21 трлн. долларов у всех «развитых стран» более 100% ВВП.

Эти страны потребляют больше, чем производят — за счет кого? Лишнее население — здесь существует общая мировая целевая программа снижения рождаемости, которая прикрывается якобы заботой о долголетии. Эти подробности Вы сами знаете (толерантность, отказ от семьи, childfree, гей-парады, ГМО в продуктах, особые прививки и пр.).

— А разве, не 20% всех мировых элит имеют ресурсы всех остальных 80%? Мне кажется проблема не в рождаемости, а в несправедливом распределении благосостояния?

— Этот вопрос не ко мне, это они так решили, так им удобнее и дешевле (локальные войны, прививки, вредное питание). Такие решения принимаются представителями этно-родовых и социально-профессиональных групп по умолчанию и реализуются в рамках и посредством какой-либо новой (старой) доктрины типа «Конец цивилизации», а потом включаются СМИ и законодатели. Потом население отвлекают фейками, а принятая по умолчанию программа реализуется до тех пор, пока одна их этих групп не начнет возражать и противостоять… Наступает новый этап переговоров (закулисных)…