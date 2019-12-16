Будущее довольно туманно

Глава юридического комитета Сената США Линдси Грэм считает необходимым заменить «плохой договор с Ираном» на региональное соглашение, по которому топливо должно завозиться из-за рубежа, чтобы ни у кого не было возможностей создать бомбу. Но вопрос — согласится ли на такое Иран? По логике событий последнего полугодия — вряд ли. Так какой же выход из ситуации? Обозначившийся несколько лет назад постепенный выход ИРИ из санкционного застоя, возвращение туда европейских компаний, банков, сменились новыми жесткими санкциями Америки и новым экономическим кризисом в Иране. Есть факты, что люди массово выезжают оттуда на заработки в соседние страны. Как долго все это может длиться, и чем способно закончиться?

На эти вопросы # ответил политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Начнем с того, что предложения, поступающие с американской стороны Ирану, пусть и не по официальной линии, а на уровне ньюсмейкеров, говорят о том, что Штаты все-таки зондируют почву для изменения ситуации вокруг Ирана. Акцент делается на обеспечении текущих американских интересов и на очевидном прощупывании почвы для продвижения этих инициатив, поскольку санкции, которые США наложили на Иран, дают все более и более негативный эффект для ИРИ. Они проверяют, насколько иранское руководство близко к решению о том, что можно уже идти на уступки. Готово ли иранское руководство пойти на уступки по мере ужесточения американских санкций. Такая линия поведения, по крайней мере, со стороны США, продолжится.

Что же до неуступчивости Ирана, то здесь очень много факторов, говорящих о том, что Тегеран вряд ли сегодня согласится на эти предложения. Тем более, что они не только и не столько ограничивают ИРИ в реализации его ядерной программы, сколько делают Иран полностью зависящим от внешних факторов в этом вопросе. Для Ирана это недопустимо, поскольку таким образом он как бы лишается своей независимости, возможности действовать свободно.

Но с другой стороны, предложения от США создают условия для выдвижения встречных инициатив, от имени Ирана. И, возможно, Штаты их ждут.

Недавнее освобождение заложников с обеих сторон говорит о том, что Иран тоже в принципе не против пойти на осторожный диалог с Америкой. Вернее, подготовить почву для этого. Все это околополитические вопросы, поскольку основная их политика в отношении друг друга пока остается неизменной.

Сколько времени все это будет продолжаться? Тут можно дать краткосрочный и долгосрочный прогноз. В следующем году США ждут выборы президента. Если на них одержат победу противники Трампа, которые могут выступить с какой-то альтернативной программой в отношении Ирана, тогда, конечно, иранский политический истеблишмент будет готов к продолжению переговоров и к изменению линии поведения. При условии, конечно, что и Штаты будут готовы изменить линию поведения. Это касательно краткосрочного периода. Если же говорить о долгосрочном периоде, то тут возможны различные сценарии. Есть сценарии негативные – это когда ничего не поменяется, то есть, в ближайшие 4-5 лет США не изменят своей политики в отношении Ирана. Тегеран в этом случае будет стараться усиливать взаимодействие с другими странами, в частности, с Россией, Китаем, международными банками, фондами (например, с Азиатским банком развития), и т. д., которые могут хотя бы частично помочь Ирану.

Вообще, обращает на себя внимание заключение между Ираном и ЕС договора о зонах свободной торговли. Иран будет также прилагать усилия для ускорения реализации тех инфраструктурных проектов, которые сегодня охватывают, кроме него, и другие страны, чтобы как минимум обеспечить какой-то альтернативный доход. Речь идет о проектах «Север-Юг» и «Один пояс – один путь». С другой стороны, конечно, секвестировать придется бюджет, постоянно пересматривать доходную часть. Мы помним, что недавно в Иране значительно выросла цена на бензин, на топливо, и этот процесс может продолжиться. Перераспределение бюджета коснется, конечно, более зажиточных слоев населения. Кстати говоря, иранский бизнес значительной частью бежит сегодня из страны. Это мы видим по тому, как иранцы скупают недвижимость – в той же Турции, да и в Азербайджане тоже, в других сопредельных странах.

Более катастрофических вариантов развития ситуации, как то – бунты, революции, другие внутренние потрясения, серьезные настолько, чтобы фундаментально изменить существующее положение вещей, я на сей день не предвижу. В то же время, надо сказать, что власти Ирана тоже не сидят сложа руки, пытаются выработать какую-то стратегию действий на этот период. И с различной степенью очевидности можно утверждать, что в ряде моментов им это удается. Это можно увидеть по динамике внешней торговли – она несколько изменилась, и это говорит о том, что политическое руководство исламской республики пытается выработать какую-то долгосрочную стратегию на этот кризисный период; из-за того, что существующие трения с США могут носить продолжительный характер.