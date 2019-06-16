Будет жарко!

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, утром местами слабый туман, северо-западный ветер вечером временами будет усиливаться.

Об этом говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 19-24, днем — 30-35 градусов тепла, в Баку ночью — 21-23, днем — 32-34 градусов тепла.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) северо-западный ветер вечером временами будет усиливаться, температура морской воды составит 21-22 градуса. А на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) северо-западный ветер вечером временами будет усиливаться, температура морской воды составит 23-24 градуса.

В районах страны днем в основном без осадков. Однако вечером в некоторых северных и западных районах ожидается дождь, грозы. Есть вероятность выпадения града. Будет дуть местами усиливающийся западный ветер.

Ночью — 17-22, днем — 33-38, в горах ночью — 14-19, днем — 20-25 градуса тепла.