Будет учрежден Госфонд охраны труда

При министерстве труда и социальной защиты населения будет учрежден Госфонд охраны труда.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Отмечается, что проект устава фонда уже направлен на рассмотрение в соответствующие структуры. Фонд будет оказывать материально-техническую поддержку мероприятиям по охране труда.

Фонд будет действовать как некоммерческая организация, тесно сотрудничая с органами государственного и местного самоуправления, международными организациями и НПО, а также иными юридическими и физическими лицами.

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| 2018-08-14T17:11:37+00:00 14 августа 2018, 18:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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