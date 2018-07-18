Будет реализован пилотный проект по установке плавающих солнечных панелей

В Азербайджане будет реализован пилотный проект по установке плавающих солнечных панелей.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Министерстве энергетики, в соответствии с реализацией «Стратегической дорожной карты относительно развития коммунальных услуг (электричество и тепловая энергия, вода и газ) в Азербайджанской Республике» Министерство энергетики и Азиатский банк развития (АБР) планируют совместно реализовать пилотный проект в сфере солнечной энергетики. Кабинет Министров одобрил реализацию пилотного проекта под названием «Техническая поддержка и обмен знаниями по развитию системы плавающих солнечных панелей». После того, как будет завершен тендерный процесс, проведенный Азиатским банком развития по отбору компании–консультанта, будут начаты работ по реализации проекта.

В рамках проекта предусмотрена установка на озере Беюк-шор трех фотовольтаических панелей мощностью 100 кВт каждая, формирование бизнес-моделей для поощрения участия частного сектора в установке солнечных панелей, усиление национального потенциала в этой сфере и применение современных норм и принципов.

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