Будет проведена реконструкция нефтепровода Грозный – Баку

АО «Черномортранснефть» получило положительное заключение государственной экологической экспертизы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Кавказскому федеральному округу на проведение реконструкции магистрального нефтепровода (МН) Грозный — Баку в Дагестане, сообщает во вторник Trend со ссылкой на компанию.

«Реконструкция МН Грозный — Баку предусматривает замену участка трубопровода, проходящего в границах особо охраняемой территории заказника республиканского значения «Андрейаульский». С целью повышения надежности работы магистрального нефтепровода на территории заказника запланированы работы по демонтажу старого участка трубопровода – 1684,5 метра и укладки нового – 1787,5 метров, а также замены вантузного узла», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, в целях максимального снижения риска для окружающей среды, была проведена экологическая экспертиза.