Будет проведен пробный экзамен по азербайджанскому языку

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 5 мая проведет пробный экзамен по азербайджанскому языку для учащихся 9-х и 11-х классов общеобразовательных школ, преподавание в которых проводится на другом языке, а также для абитуриентов, сдающих приемный экзамен в вузы и колледжи на русском языке, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центр.

Экзамен пройдет в Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Шамкире, Гяндже, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гекчае, Лянкяране, Ширване, Гусаре и Хачмазе.

Экзамен начнется в 11:00, но прийти на него надо на 15 минут раньше, потому что в 10:45 пропуск в здание, где состоится экзамен, завершится. После чего участники экзамена в здание не допускаются.

При явке на экзамен при себе необходимо иметь пропускной экзаменационный лист, документ, подтверждающий удостоверение личности.

В экзамене ожидается участие 15 648 абитуриентов.

| 2019-05-03T16:19:32+00:00 3 мая 2019, 19:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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