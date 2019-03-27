Будет ли встреча первых лиц?..

«Мне есть, что сказать азербайджанскому обществу». Если признаться, нам не совсем ясно, какой смысл вкладывал в эти слова армянский премьер Н.Пашинян?

А так понятно, что кто-то из армянского высшего политического истеблишмента должен просить прошения за разрушенные азербайджанские села и районы, за тысячи человеческих жизней, которых унесла эта кровавая война, за сотни тысячи людей, которые в результате этой войны лишились крова, стали беженцами и вынужденными переселенцами – да, мы от армянского лидера в первую очередь ждем именно этого…

Но увы! Чувство раскаяния за содеянное, характерно для цивилизованных людей, но пусть простит нас Господь Бог за вольное обобщение, мы, как минимум, представителей армянских политических партий или лидеров таковыми не считаем.

Поэтому отнюдь не случайно, что в настоящее время вновь карабахский переговорный процесс пребывает в весьма сложном состоянии; с одной стороны, западные политики и дипломаты без устали твердят, что якобы теперь – после армянской «бархатной революции» в регионе возникла новая ситуация и она, как-никак, должна отразиться на карабахском процессе.

Признаться, мы тоже продолжаем верить в это и ждем положительных сдвигов, но, к сожалению, пока их нет – вместо этого широко тиражируются различные гипотезы и предположения, касательно карабахского процесса; одни говорят, что «народов обеих стран надо готовить к миру», другие утверждают, что якобы Баку и Ереван в основном договорились и теперь заняты уточнением и согласованием конкретных деталей.

Но нам кажется, что самыми надежными источниками в этом сложном и неоднозначном процессе являются представители МИД обоих государств.

А они, к большому сожалению, особым оптимизмом не радуют. На днях пресс-секретарь МИД Армении госпожа Анна Нагдалян заявила буквально следующее:«Пока не тот этап, когда мы можем согласованно объявить о встрече. Мы никогда не нарушаем этот принцип и, когда будет договоренность о встрече, мы объявим об этом».

И азербайджанская сторона не демонстрирует, не выражает явных, ощутимых признаков положительных сдвигов, наоборот, наши дипломаты и политики постоянно обвиняют Н.Пашинана в том, что тот в карабахском вопросе продолжает политику своих предшественников; искусственно затягивая переговорный процесс, внося в эту и так сложную проблему дополнительные сложности и путаницы.

Самое главное, пока нет определенности и в политике Кремля; после известного визита Н.Пашиняна в Москву, когда было принято решение об отправке в Сирию армянских миротворцев, особенно, после выступления армянского спикера в Совете Федерации России, российские СМИ хором заявили, что наконец то лед между двумя союзниками растаял.

После этого российские журналисты и политологи почти прекратили обвинения в адрес Пашиняна, и стали меньше говорить и о карабахской проблеме.

Складывается такое впечатление, что и карабахская проблема нужна была Кремлю только для давления на армянского премьера, т.к. в риторике российских дипломатов вновь начали преобладать старые дипломатические шаблоны; «стороны сами должны договариваться» и т.д. и т.п.

Одним словом, теперь вновь возник привычный «режим ожидания», когда нет войны, но нет и мира. Наверное, единственным реальным шагом является только усиление режима прекращении огня; за последний год практически не было ни одного случая кровавого инцидента, хотя буквально вчера сообщили, что в результате провокации армянской стороны погиб азербайджанский военнослужащий…

Понятно, что вечно так продолжаться не может. Как бы не вертелся, крутился Пашинян, все равно, Армении не удастся отстраниться от карабахского процесса; пока никто всерьез не воспринимает заявления армянского премьера о необходимости расширения формата переговоров, о привлечении карабахских сепаратистов в переговорный процесс.

Но и мы не должны «расслабляться». К сожалению, ни сопредседатели минской Группы, ни руководство ОБСЕ не склонны к решительным мерам, они в большей степени привязаны к реальному статус-кво, несмотря на то, что сами не раз заявляли, что оно неприемлемо, но до сих пор даже шага не сделали, чтобы хоть как-то изменить эту ситуацию.

Более того, за эти десятилетия мы не раз становились свидетелями различного рода деформаций в карабахском процессе. Например, базовые принципы для разрешения конфликта фактически отражены в международном праве и в четырех резолюциях ООН, но, и сопредседатели, и руководство ОБСЕ продолжают искать «черную кошку в темной комнате». Поэтому мы должны увеличить свою активность – ведь, от этого зависит судьба нашего Карабаха.

Ну, вот, наконец-то, на днях СМИ сообщили, что возможно, президент Азербайджана и премьер-министр Армении на этой неделе встретятся в столице Австрии.

По некоторым сведениям, между сторонами идет процесс согласования и уточнения конкретных деталей. Но мы не имеем возможности подтверждать или же полностью исключать подобные версии. Поэтому, как говорится, пока покорно ждем…