Будет ли принят, наконец, закон «О диффамации»?

«До конца года ожидается вынесение на обсуждение в Милли Меджлисе законопроекта «О диффамации», — заявил депутат Милли Меджлиса, председатель Совета прессы Афлатун Амашов 9 октября 2019 года на XVI Южнокавказской медиа-конференции в Тбилиси на тему «Свобода СМИ и укрепление безопасности журналистов в меняющихся условиях».

По его словам, законопроект уже представлен в парламент.

Напомним, что 15 марта 2010 года председатель Совета прессы Афлатун Амашев (депутатом он стал через 5 лет) тоже заявлял, что проект Закона «О диффамации» уже представлен Советом прессы в парламент. «В связи с этим мы проведем отдельные встречи с депутатами. Постараемся, чтобы до конца года законопроект «О диффамации» был вынесен на обсуждение в парламенте», — сказал А.Амашев. Прошло ни много ни мало 9 лет, а воз и ныне там… Законопроект «О диффамации» так и не вынесен на обсуждение Милли Меджлиса.

Почему парламент страны так и не обсудил проект Закона «О диффамации» в 2010 году? Этот вопрос мы задали председателю профсоюза журналистов Азербайджана, члену правления Совета прессы Мушвигу Алескерли.

«Тогда мы подготовили очень хороший законопроект с участием медийной общественности и представили его на обсуждение в Милли Меджлис. Парламент в свою очередь должен был представить этот законопроект для обсуждения в Венецианскую комиссию, которая является консультативным органом по конституционному праву, при Совете Европы. Но почему – то обсуждение этого проекта в Милли Меджлисе страны так и не состоялось.

27 декабря 2011 года главой государства была принята Национальная программа действий по повышению эффективности защиты прав и свобод человека в Азербайджанской Республике, которая также предполагала проведение работ по принятию закона «О диффамации». Но, несмотря на это, закон так и не был принят», — сообщил # руководитель профсоюза журналистов Азербайджана.

По словам члена Совета прессы в представленном Советом прессы в 2010 году законопроекте предполагалась декриминализация диффамации. «Нынешний законопроект также предполагает отмену уголовного наказания за диффамацию», — заявил «Мушвиг Алескерли.

Комментируя # ситуацию с принятием закона «О диффамации» председатель Объединения Журналистов «Ени Несил» Ариф Алиев сказал: «Законопроект, подготовленный в парламенте, не предполагает декриминализацию диффамации, он сохраняет уголовное наказание, однако, при этом исключает арест. Когда он был отправлен на экспертизу в Венецианскую комиссию, именно это вызвало серьезное недовольство. Тогда руководство Совета прессы заверило, что скоро все недостатки в законопроекте будут исправлены, но это так и не было сделано».

Как отметил эксперт, Объединение журналистов «Ени Несил» и Институт защиты прав медиа ранее также подготовили проекты Закона «О диффамации». «Эти два документа предполагали отмену уголовного наказания за диффамацию, в подготовке этих проектов принимало участие ОБСЕ. Несколько лет назад мы даже направили свой законопроект в парламент страны и получили уведомление от руководителя секретариата Милли Меджлиса, что наш законопроект обязательно будет принят на рассмотрение парламента. Но, к сожалению, документ так и не был рассмотрен Милли Меджлисом. Думаю, что это произошло благодаря вмешательству Администрации президента», — считает Ариф Алиев.

По мнению руководителя Объединения Журналистов, в Азербайджане существуют все предпосылки для принятия закона «О диффамации».

«Высшее руководство страны неоднократно заявляло о необходимости принятия данного закона. Необходимость принятия Закона «О диффамации» была также зафиксирована в различных документах общенационального характера, принятых властями Азербайджана в различное время», — заявил Ариф Алиев.

Как отметил журналист, некоторые представители нынешней власти неоднократно заявляли, что отмена уголовного наказания за диффамацию может вызвать обратный эффект и граждане страны будут просто убивать друг друга за оскорбления. «Во время правления покойного президента Гейдара Алиева был введен мораторий на арест журналистов. Это вовсе не привело к массовым убийствам. Парламент Грузии принял Закон «О диффамации» в 2004 году. Впоследствии этот закон был принят парламентом Армении. Это же не стало причиной для убийств в этих странах», — сказал Ариф Алиев.

Член правления Совета прессы Азер Хасрет подтвердил, что проект закона, представленный Советом прессы, предполагает сохранение уголовного наказания за диффамацию. Причину он объяснил следующим образом: «Сегодня в отношении Азербайджана проводится кампания оскорблений и клеветы. Декриминализация закона «О диффамации» может быть использована участниками этой кампании в своих целях».

По мнению Азера Хасрета, принятие Закона «О диффамации» может привести к потере некоторыми представителями нашего общества чувства ответственности. «Считаю, что декриминализацию диффамации следует проводить поэтапно», — сказал # член правления Совета прессы.

На замечание, что принятие Закона «О диффамации» в соседних с Азербайджаном странах вовсе не привело к потере «чувства ответственности», Азер Хасрет ответил следующим образом: «Тем, кто всегда придерживался приличий, сохранение криминализации Закона «О диффамации» ничем не грозит».