Будет ли оправдан политический риск трех «А»?

Муниципальные выборы в Турции показали во всей красе, как на сегодня складывается внутриполитическая ситуация в стране. В целом, партия действующей власти победила на выборах по всей Турции, но при этом проиграла все крупные города. И это указывает на тенденцию, что в политике важно.

По сути, политика Эрдогана сильно разобщила и поделила Турцию на сегменты. Причем это коснулось не только политических партий, сил, и заинтересованных кругов, в это оказалась вовлечена и правящая ПСР. Как показатель, экс глава МИД Турции Али Бабаджан официально объявил о выходе из партии с желанием создать новую политическую партию. Дальше, пошли слухи о том, что из ПСР выходят Ахмед Давутоглу и Абдулла Гюль, что говорит о том, что политикой Эрдогана недовольны сами члены партии.

Вчера издание Haber365.com сообщило, что бывший глава турецкого государства Абдулла Гюль будет выдвинут в президенты на выборах в 2023 году.

Согласно информации, он станет кандидатом от новой партии, которую создает Али Бабаджан. В настоящее время ведутся обсуждения, какие известные политические деятели могут войти в новую политическую организацию. Предполагается, что Гюль займет одну из лидирующих позиций.

Сам Абдулла Гюль серьезно рассчитывает баллотироваться в президенты на предстоящих выборах. В 2018 году у него было желание выдвинуть свою кандидатуру от «Хорошей партии» (İyi Parti), однако в конечном итоге от партии была выдвинута Мерал Акшенер.

Комментируя ситуацию #, политолог Яшар Ниязбаев, сказал, что есть вероятность, что Бабаджана в создании партии поддерживает Абдулла Гюль.

«Скорее Давутоглу тоже создаст свою партию. Согласно его последним заявлениям, просто он не совсем уверен, так как еще не вышел из рядов партии ПСР, в то время как Бабаджан об этом громко объявил. То есть он сделал серьезный шаг, после которого обратного пути нет. Эти политики уже готовы идти на риск. Если прислушаться к интервью Давутоглу, то он критикует партию, членом которой пока является, видимо, надеясь что либо изменить изнутри, либо же добивается, чтобы его выгнали из партии, что даст ему еще больше политических дивидендов», — считает аналитик.

По его словам, на данный момент, в Турции сложилась такая политическая система, в которой партии уже не играют такую большую роль, как это было раньше.

«Вот допустим, они создали партию, и что потом? Сейчас политическая система Турции все больше становится похожей на американскую модель двухпартийной системы. Есть республиканцы и демократы, и все остальные. В таких условиях, что будет делать Бабаджан и все другие крупные политики? Скорее всего, войдут в коалицию и то, что сами политики эти слухи не опровергают, это уже говорит о том, что они пошли на этот риск», — подчеркнул он.

Как отмечает аналитик, по показателям последних выборов поддержка Эрдогана сильно понизилась.

«Если верить Бахчели, то 18% из 51%, которые имеет правящая коалиция, принадлежат националистам, что говорит о том, что популярность Эрдогана в стране сильно падает. Он уже не имеет того кредита доверия, который был ранее, хотя совсем недавно Эрдоган и заявил, что у его партии больше 40%, но эта информация не совсем отражает действительность», — считает он.

В Турции ожидаются парламентские выборы, но до них многое может измениться.

«Если взять ту же самую историю с С-400, то это дало ему некую поддержку среди населения, так как это даже и оппозиция поддержала. С другой стороны он выполнил свое обещание. Что будет до парламентских выборов еще не понятно, но многие эксперты считают, что создание политической партии может создать политический вакуум, и досрочные парламентские выборы вполне вероятны. Но я не думаю, что Эрдоган боится каких-то выборов», — резюмировал он.