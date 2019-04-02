Будем гореть и дальше или почему в «Садарак» нет огнетушителей…

28 марта 2019 года на сайте # была опубликована статья под названием «Чрезвычайная ситуация или почему сгорел «Diqlas»?

В статье мы привели высказывания начальника штаба Государственной противопожарной службы МЧС Акпера Новрузова, который заявил об отсутствии в ТЦ противопожарной системы: «Огонь широко распространился из-за того, что со стороны руководства объекта не было серьезного контроля над соблюдением правил безопасности», — сказал Новрузов.

Согласно правилам противопожарной безопасности для предприятий торговли и общепита, ярмарок и складов, эти учреждения должны быть обеспечены первичными противопожарными средствами.

К первичным противопожарным средствам относятся огнетушители, наполненные водой, химической пылью и пеной.

# решило проверить, обеспечены ли торговые центры первичными противопожарными средствами. Мы начали журналистскую проверку с одного из самых крупных торговых центров «Садарак».

Как мы и предполагали, ни в одном из магазинов не было огнетушителей. По словам сотрудников управления торгового центра, хотя у них нет огнетушителей, но на каждом этаже действует водопроводная линия для тушения пожара.

«Кстати в нашем торговом центре находятся сотрудники МЧС. Они могут подтвердить, что в нашем торговом центре противопожарная система находится на очень высоком уровне», — заявили работники управления ТЦ.

Действительно, во дворе центра находилось около 15-20 человек, одетых в форму МЧС. Однако, когда мы задали им вопрос относительно состояния противопожарной безопасности в «Садарак», оказалось, что этим вопросом они не занимаются.

«Мы здесь совершенно по другому делу», — сказали нам сотрудники МЧС.

Не дозвонившись до главы пресс-службы МЧС (отключен телефон- прим.авт.), мы задали вопрос об отсутствии огнетушителей в торговом центре «Садарак» сотруднику этой службы Азеру Сарыеву, но он отказался ответить на наш вопрос.

Наверное, многие не раз бывали в «Садарак». Видели огромное количество торговых точек и большое скопление людей, особенно по выходным. Представьте, если вдруг начнется пожар…

А пожары там случаются, как минимум, раз в год… Последний был совсем недавно …