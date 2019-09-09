Будь желание Москвы…

Украинский президент сдержал слово – будучи кандидатом в президенты одним из главных пунктов его предвыборных обещаний были поиски путей налаживания приемлемого диалога с Москвой.

Надо сказать, что уже первый результат есть – в конце прошлой недели произошел первый обмен военнопленными и заложниками.

Конечно, еще слишком рано ставить все точки над “i”, т.к. в российском плену остаются еще около ста украинских граждан, нет еще разрядки в донбасском кризисе, непонятно какие перспективы ждут крымскую проблему.

Но то, что стороны решили начать с гуманитарных аспектов проблемы, это конечно же, обнадеживающий фактор, т.к. признание именно этих аспектов конфликтов рано или поздно приводит к политическим и дипломатическим решениям в процессе разрешения конфликтов.

А так понятно, что донбасский кризис в конце концов найдет свое решение. Эту проблему можно решить или путем изменения принципов административно-территориального управления Украины, или введением второго государственного языка (в какое-то время кроме украинского языка может быть использован и русский). В любом случае, Россия пока что не претендует на эти территории открыто.

А вот, с Крымом все гораздо сложнее. Даже несмотря на то, что фактически ни одно государство не признает аннексию Крыма, все равно, понятно, что до тех пор, пока В.Путин будет у власти или до тех пор, пока его тень будет висеть над российской политикой, этот вопрос не решится, а дальше, как говорится, видно будет…

Но нас в этом вопросе интересуют чуть иные моменты. То, что Россия, которая открыто выступает участником украинского кризиса, и является страной, аннексировавшей часть территории соседнего государства, которая, к тому же, подогревает и поддерживает почти все конфликты в постсоветском пространстве, не может быть арбитром в карабахской проблеме, не раз отмечали мы и другие наши коллеги.

В принципе, все согласны с такой постановкой вопроса и всех сдерживает только такой момент, что, если мы начнем разоблачать Кремль, назвав его первым агрессором Карабаха, как сделали наши соседи — грузины, касательно, абхазской и южноосетинской проблем, тогда есть опасность того, что Москва может полностью перейти на сторону карабахских сепаратистов или же Еревана, что чревато новыми трудностями в процессе разрешения конфликта.

Поэтому теперь мы стараемся, как-то использовать и ресурсы России, чтобы добиться определенных сдвигов в урегулировании конфликта, в основном стараясь соблюдать ее региональные интересы. Но с приходом к власти Н.Пашиняна возникла совсем неопределенная ситуация в процессе — прежние надежды, что нам удастся как-то найти общий знаменатель с новой властью Армении, сменились разочарованием, вдобавок, даже у самого Кремля пока не установились нормальные отношения с новым политическим истеблишментом Еревана. Поэтому, когда мы наблюдали за процессом обмена военнопленными между Киевом и Москвой, невольно подумали, что такое в принципе, могло состояться и между Баку и Ереваном. И надо сказать, что еще в прошлом году президент Азербайджана предложил полностью обменяться военнопленными и заложниками. Но к сожалению, армянский премьер не поддержал это предложение, что еще раз подтверждает, что у власти в Армении находится не истинный демократ, а настоящий дашнак, который готов пойти на все, чтобы азербайджанцы даже не осмелились думать о Карабахе…

В этом вопросе при желании позитивную роль могла бы сыграть и Москва. Посмотрите, с каким усердием Кремль защищает экс-президента Кочаряна! Думается, что одним из главных мотивов и визита Секретаря Совета Безопасности генерала Н.Патрушева в Ереван был, именно, вопрос об освобождении экс-президента и надо сказать, что на днях конституционный суд Армении частично удовлетворил иск адвоката Кочаряна и 12 сентября суд первой инстанции должен вновь рассмотреть дело экс-президента и не исключено, что очень уж скоро завершится «тюремная экскурсия» близкого друга российского президента – Роберта Кочаряна…

К чему мы это говорим? Ведь, понятно, что будь добрая воля России, наверное, и между Баку и Ереваном ускорился бы процесс обмена военнопленными и заложниками. Помнится, буквально недавно власти США денно и нощно старались освободить своего гражданина — обычного пастора из тюремного заключения в Турции и добились этого. Так поступает любое государство, не делая различия между своими гражданами. Но к сожалению, российских властей даже не трогает такой факт, что среди заложников в Армении есть и российский гражданин – Д.Аскеров, который хоть и не является другом российского президента, все же именуется российским гражданином и когда-то в кармане носил российский паспорт…