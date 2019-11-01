Китай и США договорились по основным пунктам торгового соглашения

Вице-премьер Китая Лю Хэ и глава американского минфина Стивен Мнучин договорились по ключевым пунктам торгового соглашения. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление Белого дома.

Уточняется, что стороны созвонились и провели телефонные переговоры. В них также участвовал торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

По данным канала, представители стран серьезно поговорили о серьезных вопросах по соглашению. Итогом переговоров стал консенсус по некоторым вопросам. Однако остались некоторые нерешенные вопросы. О них США и Китай решили поговорить в следующих беседах.

Стоит отметить, что месяц назад США и Китай заключили перемирие и начали работать над завершением торгового соглашения.(Газета.Ru)

| 2019-11-01T22:07:04+00:00 1 ноября 2019, 22:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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