БТА продолжает обновление дорожной инфраструктуры

На улицах и проспектах Баку продолжаются работы по обновлению дорожных знаков, устранении имеющихся недостатков.

Целью этих мероприятий является обеспечение безопасного движения транспортных средств, а также улучшения информирования участников дорожного движения, передает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

На адресах, по которым поступили обращения от граждан и которые были определены анализом, проведенным специалистами агентства, осуществлены соответствующие меры. За семь месяцев 2019 года обновлены свыше 1500 дорожных знаков. В результате этого в различных местах Баку, в частности окрестностях столицы уровень безопасности дорожного движения значительно повысился.