БТА предупредило водителей и пешеходов о сильном ветре

Бакинское транспортное агенство (БТА) призывает всех участников дорожного движения соблюдать осторожность в связи с наблюдающейся сегодня ветреной погодой.

Об этом сообщили Report в БТА.

«Просим пассажиров быть предельно осторожными во время ожидания на автобусных остановках, не сходить и заходить в автобусы вне пунктов остановки. Рекомендуем водителям соблюдать скоростной режим на дорогах и требования дорожных знаков. В связи с погодными условия усилен контроль на дорогах столицы и за общественным транспортом. В случае необходимости, просим обращаться в колл-центр  Бакинского транспортного агенства по тел. 141«, — отмечает агентство.

 

Напомним, что министерство экологии Азербайджана предупредило об ухудшении погоды с 21-го сентября.

 

| 2019-09-21T13:49:14+00:00 21 сентября 2019, 14:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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