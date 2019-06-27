БТА помогает полиции, а кто поможет пассажирам?

Столичные жители затрудняются доехать до дома с наступлением темного времени суток. Автобусы на многих центральных маршрутах Баку передвигаются по собственному разумению, не говоря уже о периферии столицы. Вот и приходится гражданам, добирающимся до дома после десяти часов вечера, брать такси или обзаводиться собственным автомобилем, однако средства на такое удовольствие имеются не у всех, а что делать — неизвестно.

О проблемах городского общественного транспорта не говорил только ленивый: это и изношенность части автобусного парка, преимущественно курсирующего на периферии столицы, и недостаточные темпы его обновления, и уровень технической надежности. Перечень можно продолжить, однако мы остановимся на одном конкретном обстоятельстве: в то время как граждане озабочены насущным вопросом — как им доехать до дома после 22.00, сотрудники Бакинского транспортного агентства заняты тем, что фотографируют неправильно припаркованные автомобили.

«Спрашивается, неужели БТА нечем заняться, все прямые обязанности им выполнены, и остается помочь дорожной полиции? — сказал по этому поводу руководитель НПО «Помощь образованию водителей» Фазиль Мамедов. — Казалось бы, пора уже чиновникам этого ведомства де-факто приступить к исполнению своей работы, однако выясняется, что агентство принялось контролировать соблюдение правил парковки на дорогах. И теперь вместо исполнения своих прямых обязанностей, связанных с порядком на остановках общественного транспорта, автобусным парком, соблюдением графика водителями автобусов и прочее, работники БТА планшетами фотографируют автомобили нарушителей».

Эксперт настаивает, что ведомство должно для начала разобраться с проблемами в собственной сфере, а уж потом помогать дорожной полиции. Однако, вместо этого структура почему-то пытается навести порядок в совсем в другой области. «Я ничего не имею против, чем больше будет контролирующих органов, вплоть до того, что любой гражданин, имеющий на руках фото или видеодокумент с регистратора или гаджета, мог послать его безо всякой канители в нужные структуры, и чтобы благодаря этим фото и видеофактам нарушителя оштрафовали. Беда в том, что БТА вместо того, чтобы заняться своим делом и показать, что они работают со своими компаниями, на которых возложены общественные перевозки, резко переключились на фиксацию фактов правонарушений и возложение на нарушителя штрафных санкций. Хотя это Бакинское транспортное агентство, и наиглавнейшая его обязанность – создание нормальных условий передвижения общественного транспорта».

Эксперт напомнил, что целью создания агентства является усовершенствование системы управления в транспортной сфере, являющейся лицом мегаполиса, ведь многочисленные зарубежные гости тоже пользуются ее услугами. Кроме того, в сферу обязанностей агентства входит организация услуг автомобильного транспорта для пассажиров в соответствии с международными стандартами, усиление контроля над правилами пассажироперевозок автомобильным транспортом, регулирование транспортного движения и продолжение реформ в этой сфере.

«Могу сказать однозначно, уклонение водителей автобусов от графика движения и прочие массовые нарушения, которые мы наблюдаем в сфере общественного транспорта, являются следствием ущербной работы этой структуры, — отметил собеседник. — Проще говоря, БТА не работает в полной мере, а потому и не выполняет возложенных на него обязательств организации общественного транспорта, ранее находившихся в ведении Министерства транспорта. Понятно, что на сегодняшний день в условиях полной капитализации доходы стоят во главе угла: заработать больше денег. Приобретая автобусный маршрут, коммерсант видит ситуацию с точки зрения предпринимателя, думающего о собственной прибыли, которая складывается из разницы между расходами и доходами. Ему выгодно меньше вложиться и больше заработать. Но кто-то же должен отслеживать законность, централизовать работу бизнеса, объединив его в транспортную цепочку. Однако ответственная государственная структура, призванная заниматься этими вопросами, почему-то бездействует».