БТА обратилось к участникам дорожного движения в связи с ветреной погодой

Бакинское транспортное агентство (БТА) обратилось к участникам дорожного движения в связи с ветреной погодой, передает в понедельник Trend.

«В связи с ветреной погодой, которая, согласно прогнозу синоптиков, продолжится до 8 августа, призываем участников движения к большей внимательности и осторожности. Просим пассажиров быть внимательными при ожидании автобусов в остановочных павильонах, не выходить на проезжую часть в Центрах обмена транспортом и других местах, садиться и сходить с автобусов только на установленных остановках, переходить дорогу через пешеходные переходы. Водителей просим строго соблюдать установленный скоростной режим и требования дорожных знаков», — говорится в обращении.

| 2019-08-05T14:15:31+00:00 5 августа 2019, 16:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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