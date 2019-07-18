БТА готовит спецтранспорт в преддверии юношеского олимпийского фестиваля

Транспортные операции XV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Баку осуществит Бакинское транспортное агентство, передает в четверг Trend .

Агентство уже имеет успешный опыт, наработанный в ходе многочисленных спортивных и иных мероприятий, проходивших в Азербайджане в прошлом.

Как отметили в структуре, они намерены организовать транспортировку участников и гостей фестиваля, технических групп и болельщиков с комфортом и соблюдением мер безопасности, а также, ограничить использование личных транспортных средств на маршрутах и вблизи мест проведения мероприятия. Одновременно, БТА ставит перед собой задачу не нарушать повседневную жизнь жителей столицы.

Так, в связи с открытием (21.07.2019) и закрытием (27.07.2019) фестиваля перевозки будут осуществляться по двум экспресс-маршрутам. Для осуществления перевозок по обоим экспресс-маршрутам планируется выделение 40 автобусов марок «İveco» и «İsuzu».

Для информации отметим, что XV летний Европейский юношеский олимпийским фестиваль, пройдет 20-28 июля в Баку.