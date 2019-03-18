БТА должно отчитаться за 29 миллионов манатов

На днях президент Интернет-форума Азербайджана Осман Гюндуз обнародовал на своей facebook- странице результаты проведенного им расследования деятельности Центра Интеллектуального управления транспортом.

«Два года назад Центр Интеллектуального управления транспортом был выведен из подчинения Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики и передано Бакинскому Транспортному Агентству. В течение последних двух лет Центру на развитие интеллектуальной системы транспортом было выделено более 29 миллионов манатов. Однако, несмотря на выделение столь огромной суммы, интеллектуальная система управления транспортом так и не была создана», — написал Осман Гюндуз.

По словам Османа Гюндуза, Центр Интеллектуального управления транспортом функционирует в Баку с 2011 года. «Центр до сих пор так и не смог наладить работу электронных табло, расположенных вдоль дорог, не говоря уже о создании интеллектуальной системы управления транспортом. Думаю, что Бакинское транспортное агентство должно сообщить общественности, на что были потрачены выделенные государством 29 миллионов манатов», — заявил # Осман Гюндуз.

Эксперт выразил недоумение по поводу того, что БТА в течение двух лет так и не смогло внедрить программу, которая наладила бы бесперебойную работу электронных табло.

В связи с возникшими вопросами мы обратились к руководителю пресс- службы Бакинского транспортного агентства Маису Агаеву.

По словам Маиса Агаева, электронные табло, размещенные вдоль дорог, работают в нормальном режиме. «Возможно, временами и возникают некоторые технические неполадки, но они ликвидируются в течение короткого времени», — сказал Маис Агаев.

Однако, пресс- секретарь признал, что электронные табло, размещенные на остановках автобусов, работают не в полную силу. «Тому есть многочисленные причины.

Во время раскапывания дорог без соответствующего на то разрешения (интересно, кто без разрешения может раскопать дорогу?- ред.) повреждаются кабели, которые обеспечивают мониторы электричеством. Другой причиной является то, что система GPS в автобусах работает не в полную силу. Но хочу отметить, что нами проводятся работы по обновлению специальной программы. Думаю, что после завершения работ по обновлению, все вышеперечисленные проблемы будут решены», — заявил «Зеркалу» Маис Агаев.

«Интеллектуальная система управления транспортом» (ИТС) сегодня успешно внедрена во многих странах мира.

Непрерывный сбор информации о состоянии автомобильных дорог, о скорости транспортного потока, загруженности автомагистралей, пробках, авариях, ремонтных работах, о прибытии того или иного маршрута, т.е., условиях движения транспорта в целом в режиме on-line является основой функционирования «Интеллектуальной системы управления транспорта».

Информация эта нужна не только специалистам. Она также важна, для водителей и пассажиров автобусов, такси, легковых автомобилей, и людей, ожидающих на остановках автобусы.

Согласно информации, размещенной на сайте Бакинского центра интеллектуального управления транспортом, к внедрению данной системы в Баку приступили аж в 2008-м году.