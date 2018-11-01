Бройлерная правда — как поведут себя цены на фоне растущей себестоимости производства?

Продукция птицеводства остается наиболее потребляемой в нашей стране, особенно на фоне девальвационного подорожания и роста цен на мясо. Причина, по которой бройлерное мясо и яйца в последнее время занимают ключевые позиции потребительской корзины азербайджанцев, понятна — они дешевле. Однако по данным местных специалистов, местное производство удовлетворяет внутреннюю потребность в курятине лишь на 35%, столовых яйцах — на 50%.

На сегодняшний день, несмотря на заявления чиновников о бурном развитии отрасли, проблема растущей себестоимости продукции бройлерных хозяйств не теряет актуальности, ввиду отсутствия местной налаженной кормовой базы. При этом с наступлением осени издержки птицеводов, как правило, возрастают. Кроме того, ожидается сокращение производства зерна в текущем сезоне и экспортного потенциала по зерну на 20% в России. Растущий ценовой тренд влияет на стоимость импортируемых ингредиентов для кормов. О том, как влияет это обстоятельство на себестоимость бройлерной продукции, а также на другие вопросы редакции ответил ведущий эксперт-консультант Борис Геннадиевич Беленький, который с 2005 года ведет активную работу по обслуживанию промышленных птицекомплексов в Азербайджане, России, Украине, Казахстане, Узбекистане и других странах, а также много лет возглавлял в Израиле один из крупных промышленных птицекомплексов по выращиванию бройлеров.

— Борис Геннадиевич, интересно узнать, откуда привозятся корма и лекарственные препараты, какова доля этих расходов в себестоимости килограмма курятины? Получают ли бройлерные хозяйства корма местного производства?

— Сегодня в Азербайджане крупные промышленные птицекомплексы по производству мяса бройлеров производят комбикорма для бройлеров на собственных комбикормовых заводах, которые являются частью производственной структуры птицекомплексов. Ингредиенты комбикормов, как правило, привозные. В Азербайджан ввозятся пшеница, кукуруза из России и Украины. Ввозится соевый шрот в достаточно больших объемах из Бразилии и Украины. Для сравнения отмечу, что, например, Израиль также ввозит полностью все зерновые составляющие комбикормов.

Собственное производство зерновых культур в Азербайджане наращивается из года в год. Но и объемы производства и потребления комбикормов растут. Также ввозятся витаминно-минеральные премиксы, которые являются основой комбикормов. Ветеринарные препараты и вакцины для выращивания птицы практически все импортные. Основными поставщиками ветеринарных препаратов и вакцин являются крупнейшие международные компании такие, как Phibro (США), CEVA (Франция), Intervet (Голландия), Biovac (Израиль) и многие другие фармацевтические компании. Для сравнения отмечу, что в Израиле, например, практически все вакцины для птицы собственного производства, собственная индустрия производства ветеринарных препаратов развитая. Я вижу, что обеспеченность ветеринарными препаратами в Азербайджане сравнительно невысокая, доля препаратов сомнительного качества и контрафакта на рынке сравнительно невелика, ветеринарных препаратов местного производства я пока не встречал.

Производителю мяса бройлеров очень важно иметь и четко контролировать собственное производство комбикормов. Комбикорма – это самая крупная часть себестоимости производства мяса бройлеров. В составе себестоимости мяса бройлеров комбикорма составляют в среднем 60-65%. Для сведения: паспортная продуктивность современных кроссов бройлеров предусматривает расход комбикормов из расчета в среднем 1.6 – 1.65 кг корма на 1 кг живого веса птицы. Ветеринарные препараты в составе себестоимости мяса бройлеров составляют в среднем 5-6%.

— Насколько выгодно сегодня бройлерное производство? Какова его рентабельность?

— Промышленное производство мяса бройлеров – это очень непростой бизнес, производственные риски в нем высоки, профессионализм персонала очень важен. Для того чтобы снизить производственные риски производители несут высокие издержки и на инвестиционной фазе создания птицекомплекса и в ходе последующей эксплуатации. На инвестиционной фазе все объекты птицекомплекса создаются в соответствии со всеми нормами биобезопасности, все объекты птицекомплекса изолируются и разносятся на безопасные расстояния друг от друга. Сейчас я участвую в реализации крупного проекта по наращиванию мощностей производства на птицекомплексе APC в Уджаре, торговая марка Marjan. Крупные инвестиции идут на обеспечение изоляции, правил и норм биобезопасности при строительстве нового инкубатора, новых зон племенного репродуктора, новых зон выращивания бройлеров данного птицекомплекса.

Изоляция зон выращивания бройлеров друг от друга – это их разнос на местности на расстояния 2-3 км друг от друга, это прокладка километров сетей электричества, газа, водопроводов, автодорог. Это очень затратно, но является неотъемлемым условием успеха создания современного производства мяса бройлеров, минимизации производственных рисков и себестоимости производства. Это важнейший вклад в экологичность и чистоту производимой продукции. Как правило, чем выше изоляция площадок выращивания, тем меньше потребуется применять ветеринарных препаратов на практике. В итоге потребитель получит еще более качественный продукт. Речь также идет об обеспечении продовольственной безопасности страны.

При соблюдении всех необходимых норм и правил при создании птицекомплекса и его последующей эксплуатации производство мяса бройлеров, конечно же, выгодно. Тут нет сверхприбылей, но есть стабильный доход. Государство должно обязательно защищать внутренний рынок, поддерживать местных производителей, участвовать в субсидировании производства, обеспечении объектов внешними инженерными сетями.

Сегодня в среднем в мире рентабельность отрасли производства мяса бройлеров составляет 10-15%. В Азербайджане рентабельность составляет немного выше среднемировых значений, в среднем 13-16%.

— Вы консультируете местные бройлеры. Скажите, пожалуйста, с какими сложностями сталкиваются эти предприятия? Насколько они обеспечены местной кормовой базой? Откуда и сколько ввозят? Почем? Какие именно корма и лекарства используются? Насколько они безопасны для потребителей?

— Да, я занимаюсь технологическим сопровождением процесса производства, ветеринарным обслуживанием при выращивании бройлеров, обеспечением норм биобезопасности при эксплуатации объектов птицекомплексов по производству мяса бройлеров. По моему мнению основных проблем несколько: нехватка профессиональных кадров, пренебрежение правилами и нормами биобезопасности при эксплуатации птицеводческих объектов, отсутствие высокой степени контроля со стороны государства над процессом производства и над качеством готовой продукции. Также не стоит упускать из вида тот факт, что в соседнем Иране уже несколько лет регистрируются вспышки гриппа птицы, идет большой падеж поголовья.

Все крупные промышленные птицекомплексы Азербайджана в большей или меньшей степени обеспечивают себя необходимым сырьем для приготовления комбикормов, частично зерном местного производства, в основном импортируя зерновую часть и премиксы.

Как правило, все зерновые ингредиенты комбикормов являются биржевым товаром. Цены на них колеблются, есть рыночные тенденции. При сборе урожая зерновых в летний период цены снижаются, в зимний период растут. И Израиль, и Азербайджан ввозят большие объемы соевого шрота из Бразилии, например. Стоимости на соевый шрот очень близки для обеих стран. Египет, например, является крупнейшим в мире импортером зерна.

В ходе выращивания бройлеров применяется набор витаминов, минералов, аминокислот, антибактериальных препаратов. Гормоны в ходе выращивания не применяются. Есть четкий план выращивания, есть программа лечебно-профилактических мероприятий, есть рационы кормления по возрастам птицы. Обязательно прекращение дачи любых антибактериальных препаратов за 5-7 дней до убоя птицы. Потребитель получает продукт, в котором не содержатся вредные и запрещенные к применению препараты при условии, что потребляет продукцию ответственных и дорожащих своей репутацией производителей. Функция контроля над качеством возложена, конечно же, на государство. В связи с этим положительным шагом является издание Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым указа о создании агентства «Food security agency», деятельность которого и направлена на контроль качества выпускаемой в стране продукции. С большим интересом посмотрел буквально недавно репортаж о действиях данного агентства, направленных на закрытие нелегальных убойных цехов, которые производят якобы домашнюю курочку, фермерский продукт, который на самом деле крайне опасен для потребителя, произведен в антисанитарных условиях, не имеет необходимой разрешительной документации.

Безусловно, также необходимы решительные меры со стороны государственной ветеринарной службы, направленные на повышение уровня контроля качества продукции в процессе производства, транспортировки и реализации готовой продукции.

Также справедливо будет отметить отсутствие полноценного союза производителей мяса бройлеров. Нет единых норм и правил для всех производителей, нет собственного лабораторного комплекса по диагностике болезней птицы, нет плановой системы повышения квалификации персонала и т.д.

— Что еще импортируется местными птицекомплексами? Кроме того, зимой увеличиваются расходы на отопление и прочие затраты.

— Комбикорма готовятся крупными производителями мяса бройлеров на собственных комбикормовых заводах. Практика импорта ветеринарных препаратов и вакцин широко развита в мире. Есть компании мировые лидеры в данной сфере, которые имеют представительства во всех странах в мире и поставляют препараты. В России, например, также присутствуют широко все представительства подобных компаний, о которых я говорил выше.

На промышленных птицекомплексах в зимний период рост производственных затрат не является существенным. Растет потребление газа для обогрева птичников, но в то же время снижается потребление электроэнергии за счет снижения потребностей в вентиляции. Все мелкие фермерские хозяйства, которые выращивают птицу, гораздо более чувствительны к росту затрат в зимний период. Не все могут качественно обогреть и, как следствие, ухудшается здоровье поголовья, растет потребление ветеринарных препаратов, снижаются производственные показатели. Зачастую такие производители работают сезонно, в осенне-зимний период птицу не выращивают из-за высокой себестоимости производства.

— Что меняется в выращивании бройлеров осенью и зимой? Насколько возрастают расходы, и что меняется в работе этих хозяйств?

— В целом в Азербайджане климат для выращивания бройлеров благоприятный, зима, конечно же, не российская. Надо уметь выращивать бройлеров круглогодично, уметь эффективно справляться с меняющимися погодными условиями. В Азербайджане сухой климат, для птицы это плюс. Зимой растет влажность за счет осадков. Поэтому меняются режимы вентиляции, более жесткие условия предъявляются к обогреву птичников и соблюдению температурного режима при выращивании. В летний период нужно уметь бороться с жарой, высокие температуры очень губительны для высокопродуктивных кроссов бройлеров при промышленном выращивании. Для борьбы с жарой птичники оснащаются системами охлаждения.

— Кроме того, как повлияли импортные пошлины? Что говорят об этом производители, с которыми Вы работаете? Согласно решению Кабинета Министров АР от 2 октября 2016 года, таможенная пошлина на импорт в Азербайджан мяса курицы определена в размере одного доллара за килограмм, куриных яиц — 100 долларов за 1000 штук. Т.е. ввозить эту продукцию после уплаты пошлин не имеет коммерческого смысла. Руководство таможни аргументировало это решение защитой внутреннего рынка. Однако, по имеющимся данным, местное производство не поспевает за спросом. Словом, как отразились пошлины на местных бройлерных хозяйствах?

— Вне всякого сомнения, существующие заградительные импортные пошлины защищают местного производителя. Я вижу, в основном, плюсы. Это важнейший вклад в обеспечение продовольственной безопасности государства и качества продуктов на прилавках. Государство тем самым создает условия для наращивания производственных мощностей местных производителей. Но и для местных производителей это вызов своего рода. Они должны прикладывать большие усилия для обеспечения населения качественным мясом бройлеров, быть конкурентоспособными по качеству продукции и цене.

Я вижу высокую активность инвесторов на рынке мяса бройлеров в Азербайджане. Рынок производства мяса бройлеров растет и развивается, расширяется ассортиментная корзина готовых изделий.

— Как влияет на ситуацию рост себестоимости? Для сравнения: по данным Госкомстата, в 2015 и 2016 годах на сельскохозяйственных предприятиях себестоимость производства 1000 яиц составляла 76,36 маната и 91,88 маната, продажная цена — 89,90 маната и 119, 71 маната, а рентабельность — 9,9% и 4,9%.

— Столовое яйцо пользуется устойчивым спросом в Азербайджане, это неотъемлемая часть культуры питания в стране. Роста производства столового яйца нет, а спрос увеличивается. Поэтому ситуация на рынке столового яйца в Азербайджане реагирует ростом цен и перебоями в поставках, я считаю. Например, птицекомплекс по производству столового яйца в Шамкире остановлен и не работает уже около 3 лет, а он ранее производил до 10-12% от общего объема производства.

Себестоимость производства столового яйца растет по нескольким причинам. Это рост цен на зерновые культуры и энергоносители, низкая технологичность производства и, как следствие, нехорошие производственные показатели, которые приводят к росту себестоимости производства столового яйца.

— Как Вы оцениваете рентабельность производства по яйцам и куриному мясу в Азербайджане, если сравнивать с другими странами?

— Я считаю, что производитель мяса бройлеров в Азербайджане, который работает качественно, получает высокие производственные показатели и имеет продукцию высокого качества, должен иметь рентабельность на уровне 15% в среднем. Выращивать бройлеров в Азербайджане выгодно однозначно. Потребление мяса бройлеров в мире, в целом, и в Азербайджане, в частности, растет. Это самый быстрорастущий сегмент мясопродукции.

Посмотрите на прогнозы роста объемов производства по видам мяса в мире:

— Вы ведете работу по обслуживанию промышленных птицекомплексов в России, Украине, Казахстане, Узбекистане и других странах. В чем отличия и общие черты?

— Это очень объемный вопрос. Тут есть многое, о чем стоит рассказать. Но коснусь основных аспектов. В Азербайджане существует острейшая нехватка собственного инкубационного яйца. Не хватает племенных репродукторов, которые производят инкубационное яйцо. Большое количество инкубационного яйца импортируется, в основном, из Турции. С ввозом каждой новой партии инкубационного яйца есть риск заноса тех или иных инфекционных заболеваний птицы. Отмечу для сведения, что в Россию в год ввозится 700-800 млн инкубационного яйца бройлеров, Украина полностью обеспечивает свои потребности в инкубационном яйце, в Казахстан импортируется часть инкубационного яйца, в Узбекистане также не хватает качественного собственного инкубационного яйца.

В Израиле, например, потребление мяса бройлеров на душу населения одно их самых высоких в мире:

— Наконец, есть ли реальные предпосылки подорожания? Дело в том, что в середине месяца в розничной торговой сети наблюдался крайний дефицит яиц. Население опасается повышения цен, а местное общество птицеводов, как правило, ничего толком не объясняет.

— Да, на рынке столового яйца действительно существуют предпосылки повышения цен. Растут мировые цены на зерно и энергоносители, соответственно растут себестоимости производства, спрос на столовое яйцо увеличивается. Очень важна роль государства в регулировании цен на столовое яйцо. Приведу такой пример: в Израиле, если взять стоимость 1 столового яйца на прилавке супермаркета, то только 51% из нее идет производителю, 15% НДС, 9% розничная наценка и 25% наценка крупного оптовика. То есть, значительная часть средств оседает у торговцев. В то время, когда производитель испытывает сложности, торговые компании зарабатывают большие средства. Сейчас стоит вопрос о том, чтобы ограничить торговую наценку крупных оптовиков на продукты, цены на которые контролируются государством, в том числе и на столовое яйцо. Для сведения, в 2017 году в Израиле было произведено 1.993 млрд столового яйца и 105 млн было импортировано.

Редакция признательна Борису Геннадиевичу Беленькому за содержательную беседу!

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