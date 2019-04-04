Бритни Спирс поместили в психбольницу

В клинику душевного здоровья за помощью обратилась популярная американская певица Бритни Спирс.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает портал TMZ.

По данным портала, Спирс находится в клинике уже около недели, всего она должна провести там 30 дней.

Сообщается, что Спирс находится в расстроенных чувствах из-за плохого самочувствия ее отца. За последнее время Джеймс Спирсперенес две операции из-за проблем с кишечником. После второй операции возникли непредвиденные осложнения. Ради помощи отцу певица отменила свой концертный тур.

У Бритни Спирс возникали проблемы с алкоголем и наркотиками из-за развода с мужем и отцом двух ее детей Кевином Федерлайном в 2007 году.

| 2019-04-04T07:00:40+00:00 4 апреля 2019, 13:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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