Бритни Спирс поместили в психбольницу

В клинику душевного здоровья за помощью обратилась популярная американская певица Бритни Спирс.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает портал TMZ.

По данным портала, Спирс находится в клинике уже около недели, всего она должна провести там 30 дней.

Сообщается, что Спирс находится в расстроенных чувствах из-за плохого самочувствия ее отца. За последнее время Джеймс Спирсперенес две операции из-за проблем с кишечником. После второй операции возникли непредвиденные осложнения. Ради помощи отцу певица отменила свой концертный тур.

У Бритни Спирс возникали проблемы с алкоголем и наркотиками из-за развода с мужем и отцом двух ее детей Кевином Федерлайном в 2007 году.