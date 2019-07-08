British Airways оштрафована на 183 млн фунтов из-за утечки данных клиентов

Управление комиссара по информации Великобритании (ICO) оштрафовало авиакомпанию British Airways на £183 млн ($229,3 млн) за утечку данных сотен тысяч своих клиентов. Об этом в понедельник сообщили в пресс-служба регулятора, передает ТАСС.

«Закон предельно ясен — если вам доверяют персональные данные, то вы должны их сохранять. Те, кто не смогут с этим справиться, столкнутся с тщательной проверкой со стороны моего ведомства», — приводятся в сообщении слова комиссара Элизабет Дэнэм.

Как сообщила вещательная корпорация Би-би-си, в компании заявили, что «удивлены и разочарованы» таким решением. Уильям Уолш, генеральный директор авиахолдинга International Airlines Group, в который входит British Airways, заявил, что в холдинге «собираются предпринять все соответствующие шаги, чтобы активно отстоять позицию авиаперевозчика, включая подачу любых необходимых апелляций».

British Airways в сентябре информировала, что в результате хакерской атаки данные карт сотен тысяч ее пассажиров оказалисьдоступны злоумышленникам. Жертвами хакеров могли оказаться все, кто бронировал билеты или оплачивал иные услуги на сайте или через приложение авиакомпании в период с 21 августа по 5 сентября 2018 года.

Изначально British Airways опасалась, что были похищены данные кредитных карт 380 тыс. клиентов. Однако по итогам проведенного авиакомпанией расследования выяснилось, что хакерам удалось получить доступ к данным 244 тыс. карт.