Британцы собрались тайно выселить Ассанжа из посольства Эквадора

Власти Великобритании ведут секретные переговоры с Эквадором, желая выселить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из посольства южноамериканского государства. Об этом сообщает Daily Mail.

Источники, близкие к Ассанжу, считают, что положение об убежище не может быть отменено, а сам он не знает о переговорах. В марте этого года его лишили доступа к интернету и ввели ограничения на посетителей.

Президент Эквадора Ленин Морено распорядился отменить дополнительные меры безопасности в посольстве, которые обошлись бюджету страны в 3,7 миллиона фунтов стерлингов. При этом посольство отмечает, что психологическое и физическое состояние Ассанжа ухудшилось.

По информации Sunday Times, министр иностранных дел Великобритании сэр Алан Дункан принимает участие в этих переговорах, которые проходят за несколько недель до официального визита Морено, который назвал Ассанжа «унаследованной проблемой».

В начале января 2018 года стало известно, что посольство Эквадора в Лондоне захотело выгнать Ассанжа из-за его бытовых привычек и несоблюдения элементарной гигиены. Тогда же медики, обследовавшие журналиста, заявили, что затворничество плохо влияет на его психику и организм.

Ассанж в 2012 году нашел убежище в посольстве Эквадора, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но Ассанж все равно боится выдачи шведским властям, так как Стокгольм передаст его США, где ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретной информации (lenta.ru)

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