Британцы пьют больше всех в мире

Жители Великобритании напиваются чаще, чем жители какой-либо другой страны, свидетельствуют результаты опроса Global Drug Survey, передает РИА Новости.

По данным исследователей, за год британцы напиваются в среднем 51,1 раз (почти раз в неделю). Чуть реже устраивают попойки в США, Канаде, Австралии, Дании и Индии. Опрос показал, что жители этих стран напиваются в среднем от 41 до 50,3 раз в год.

Сравнительно редко напиваются в Чили. Как показал опрос, жители южноамериканской республики делают это 16,4 раза в год, что является самым низким показателем среди стран-участниц рейтинга. Немного чаще, чем чилийцы, напиваются жители Португалии, Германии, Колумбии, Аргентины и Венгрии (от 20,2 до 24,9 раза в год).

В среднем, согласно результатам исследования, люди в мире напиваются 33 раза в год. При этом больше всего о распитии алкогольных напитков жалеют жители Германии (27,7%). Примечательно, что, по данным исследователей, чаще всего об употреблении алкоголя жалеют женщины в возрасте от 25 лет.

При составлении рейтинга исследователи учитывали данные респондентов из 30 стран. Отмечается, что в этих странах свыше 250 участников опроса заявили, что «недавно пили» алкогольные напитки.