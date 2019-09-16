Британцы пожаловались на нашествие пауков

Британцы массово жалуются в соцсетях на нашествие пауков, сообщает Dailymail

При этом многим людям приходится обращаться за помощью врачей из-за укусов членистоногих.

Из около 650 видов этих существ, обитающих в стране, 12 представляют серьезную опасность для человека.