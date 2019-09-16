Британцы пожаловались на нашествие пауков

 Британцы массово жалуются в соцсетях на нашествие пауков, сообщает Dailymail.
При этом многим людям приходится обращаться за помощью врачей из-за укусов членистоногих.
Из около 650 видов этих существ, обитающих в стране, 12 представляют серьезную опасность для человека.
Причиной такого обилия пауков исследователи из Глостерского университета назвали рекордно высокие летние температуры вместе с традиционно влажной погодой. Это создало комфортные условия для размножения насекомых, которыми питаются членистоногие.
| 2019-09-16T16:55:42+00:00 16 сентября 2019, 21:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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