Британцам предложили отказаться от газонов ради спасения пчел

Британские экологи призывают садовников отказаться от традиционных подстриженных английских газонов в пользу лужаек с цветущими растениями. Цель этой инициативы — спасти поголовье пчел и бабочек, вымирающих из-за нехватки нектара.

В качестве компромиссной меры британцам предложена акция «Нескошенный май» — не стричь газоны если не все лето, то хотя бы в месяц самого интенсивного цветения, пишет Independent.

К Банковским каникулам (праздник, отмечаемый в последний понедельник мая) всем желающим предложено посчитать количество цветов-медоносов на квадратный метр своего участка и сообщить эти данные активистам, чтобы те могли вычислить, сколько пчел может по стране может спасти отказ от стрижки газонов, передает iz.ru.

Один акр луга в летний день может дать до килограмма нектара. Этого количества хватит на пропитание 96 тыс. пчел.

С 30-х годов XX века площадь цветущих лугов в Великобритании снизилась на 7,5 млн акров. В результате потери кормовой базы многие виды насекомых оказались под угрозой вымирания.

| 2019-05-26T22:55:58+00:00 27 мая 2019, 04:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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