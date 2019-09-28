Британского премьера обвиняют в злоупотреблении властью

Администрация Лондона в субботу, 28 сентября, передала в правоохранительные органы информацию о возможном злоупотреблении властью со стороны премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Речь идет о времени, когда тот занимал пост мэра британской столицы.

Власти интересуют контакты Джонсона с предпринимательницей Дженнифер Аркури из США. Фирмы, связанные с американкой, предположительно получили субсидии в размере более 125 тысяч фунтов стерлингов (в пересчете — 140 тысяч евро) из бюджета Лондона, сообщило ранее издание The Sunday Times.

По его информации, Аркури входила в состав нескольких британских торговых делегаций. Градоначальник неоднократно посещал лондонскую квартиру предпринимательницы, которая называла его «одним из своих лучших друзей», утверждают журналисты.

Независимое бюро по надзору за деятельностью полиции привлечено к изучению ситуации, поскольку Джонсон, находясь на должности мэра, также являлся главой ведомства по контролю деятельности службы столичной полиции. Задача бюро — выяснить, имеются ли основания для полномасштабного расследования.

Представитель действующего премьера подчеркнул, что Борис Джонсон «много работал» на посту градоначальника, «продвигая нашу столицу в мире», однако действовал «в рамках приличия». (Корреспондент.net )

| 2019-09-28T23:35:37+00:00 29 сентября 2019, 00:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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