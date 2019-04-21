Британского бойца UFC арестовали за погром в отеле и угон такси

Английский боец смешанного стиля (MMA) Даррен Тилл задержан полицией испанского Тенерифе. Об этом сообщает Daily Mail с ссылкой на местный сайт El Dia.

Британец в компании друзей учинил погром в одной из гостиниц, повредив мебель и опустошив огнетушители. Шумную компанию выгнали из заведения, и им пришлось отправиться в другой отель, где им отказались оказывать услуги. Тилл и его друзья вызвали такси. Воспользовавшись тем, что водитель покинул кабину, чтобы помочь им с багажом, британцы угнали автомобиль. Впоследствии компанию задержали. Имена других арестованных, кроме Тилла, не сообщаются.

26-летний англичанин выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в полусреднем весе. Последние два поединка Тилл проиграл. В марте его нокаутировал Хорхе Масвидаль. До этого британец получил бой за титул чемпиона, но не сумел справиться с американцем Тайроном Вудли, уступив ему удушающим.

До этого Тилл не знал поражений. В его активе 17 побед в MMA, десять из которых британец добыл нокаутом.