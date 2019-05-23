Британское Минобороны создает киберцентр для отражения внешних угроз

Министерство обороны Великобритании выделило 22 млн фунта стерлингов ($27,8 млн) на создание киберцентра, главной задачей которого станет отражение внешних угроз ключевым цифровым коммуникациям страны. Об этом информирует в четверг британский телеканал Sky News со ссылкой на главу оборонного ведомства Пенни Мордонт.

Этот объект, по словам министра, будет также поддерживать операции и гуманитарные миссии за рубежом. «Пора от слов перейти к делу», — заявила она в Лондоне, выступая перед послами стран — членов альянса. «Кибератаки могут разрушить нашу национальную инфраструктуру и подорвать демократические [институты], — отметила Мордонт. — Наши враги считают, что могут действовать безнаказанно. Мы должны убедить их в обратном».

Планируется, что киберцентр начнет работу к 2020 году.

Ранее глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант выступил с утверждением, что российские спецслужбы будто бы занимаются поиском слабых мест в критически важных объектах национальной инфраструктуры многих стран. Согласно выдержкам из его речи, которые привела пресс-служба Форин оффиса в преддверии выступления британского министра 23 мая в Лондоне на конференции НАТО по вопросам кибербезопасности, британские службы поделились своими соображениями о якобы имеющейся «российской угрозе» с 16 странами — союзниками НАТО и с «еще большим количеством государств, не входящих в альянс».(ТАСС)